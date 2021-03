Presedintele Joe Biden participa la sedinta Consiliului European din 25 martie

La reuniunea Consiliului European, care va avea loc in sistem de videoconferinta, oficialii europeni l-au invitat pe Biden pentru a-si prezenta viziunea privind cooperarea dintre SUA si UE, a scris presedintele Consiliului European, Charles Michel.Relatiile dintre Statele Unite si Uniunea Europeana s-au deteriorat in timpul mandatului lui Donald Trump . Europenii si americanii spera acum la o revenire a relatiilor bilaterale. De altfel, Biden le-a dat europenilor asigurari in acest sens, noteaza Digi24.ro La Conferinta de Securitate de la Munchen din 19 februarie, Biden a subliniat importanta parteneriatului transatlantic, intorcand astfel pagina "diplomatiei tranzactionale" a predecesorului sau Donald Trump. America s-a intors. Alianta transatlantica a revenit ", a spus atunci Joe Biden.