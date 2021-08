Joe Biden: „Am mers în Afganistan să ne răzbunăm pe cei care ne-au atacat. Misiunea noastră nu a fost să construim naţiunea” VIDEO

UPDATE 23:20„Nu vom cere soldaților noștri să lupte la infinit în războiul civil al altei țări. Nu este în interesul nostru. Ralitatea este că am avut de ales între a respecta înțelegerea încheiată de administrația Trump sau să reluăm luptele. (...)Am promis americanilor că voi fi mereu cinstit cu ei și adevărul este că lucrurile au evoluat mult mai rapid decât ne așteptam. Am făcut planuri pentru toate situațiile posibile. Ce s-a întâmplat? Liderii afgani au renunțat la luptă și au fugit din țară”, a adăugat președintele SUA."Am mers în Afganistan pentru a ne răzbuna pe cei care ne-au atacat. Nu exista un acord care să susţină protejarea forţelor noastre după 1 mai. Misiunea noastră nu a fost să construim naţiunea. Ne-am dus în Afganistan acum aproape 20 de ani cu scopuri clare, să ne răzbunăm pe cei care ne-au atacat la 11 septembrie 2001 şi să fim siguri că al-Qaeda nu va folosi afganii ca bază de atac împotriva noastră. Am făcut asta. Nu am renunţat la prinderea lui Osama bin Laden şi l-am prins. Misiunea noastră nu a fost niciodată să construim o naţiune, să creăm o democraţie. Îmi susţin decizia... Mereu am promis poporului american că voi fi sincer. Adevărul este că lucrurile s-au petrecut mai repede decât am anticipat, aşa că liderii politici din Afganistan au renunţat şi au fugit din ţară, armata afgană a eşuat, uneori fără să încerce să lupte. Nu exista nicio şansă ca într-un an, cinci sau 20 prezenţa americanilor acolo să facă vreo diferenţă. Este greşit să ceri acest lucru trupelor americanilor, când afgani nu fac asta. Câte generaţii de fiice şi fii americani să mai trimitem în Afganistan?", a declarat Biden.Preşedintele american, care a păstrat tăcerea mai multe zile în faţa celei mai grave crize de la alegerea sa, îşi scurtează astfel sejurul la Camp David, loc de vilegiatură pentru preşedinţii americani.Iniţial era planificat ca el să rămână acolo până miercuri, dar acest program pare dificil de respectat după ce talibanii au obţinut rapid control Afganistanului şi în faţa evacuării haotice pe care o derulează forţele americane la faţa locului.Preşedintele SUA, de asemenea "comandantul-şef" al armatei, criticat acum din toate părţile, urmează să sosească la Casa Albă la ora 17.00 GMT.În ultima sa luare de cuvânt în public asupra Afganistanului marţea trecută, Joe Biden şi-a apărat din nou decizia de a retrage ultimii soldaţi americani până cel târziu la 31 august, lăsând soarta ţării unui guvern şi soldaţilor afgani acum în plină derută.