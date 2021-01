Joe Biden promite o serie de decrete inca din prima zi ca presedinte. Care sunt prioritatile presedintelui ales al SUA

Adoptarea acestor prime masuri prin decret evita ca noul presedinte sa mai treaca prin Congres, in special prin Senat, care poate sa se dedice procedurii de destituire a lui Donald Trump Alta masura, care se afla printre cele 12 decrete anuntate, este ridicarea interdictiei de intrare pe teritoriul american care ii vizeaza pe cetatenii din mai multe tari, in special cu majoritate musulmana. Aceasta interdictie a fost promulgata la cateva zile de la instalarea in functie a lui Donald Trump, in ianuarie 2017.Seful de cabinet nu a detaliat toate decretele, indicand faptul ca acestea se refera la cele patru prioritati ale lui Joe Biden, lupta contra coronavirusului, cea contra schimbarii climatice, relansarea economiei si lupta pentru justitie sociala si rasiala.In ceea ce priveste pandemia, al 46-lea presedinte al SUA va semna un decret prin care masca va deveni obligatorie in localuri si spatii care depind de statul federal, precum si in timpul deplasarii intre state, ceea ce Donald Trump a refuzat intotdeauna sa faca.Pe plan economic, Joe Biden va prelungi moratoriul privind evacuarile si executarile silite, legate de pandemie.Noul presedinte va urmari o serie de alte decrete, toate semnate pana la 1 februarie, a anuntat Ron Klain intr-un comunicat. "Aceste masuri ii vor ajuta pe milioanele de americani care se confrunta cu aceste crize", a explicat viitorul sef de cabinet. "Presedintele Joe Biden va actiona, nu doar pentru a repara pagubele cele mai grave ale administratiei Trump, dar si pentru a permite tarii sa avanseze".In acelasi timp, masuri de securitate masive au fost luate la Washington , dar si in capitalele din diferite state, in fata temerilor legate de violente din partea partizanilor lui Donald Trump in ziua investirii, miercuri.Washington are zilele acestea alura de camp de lupta cu blocuri de beton si sarma ghimpata.Un barbat inarmat a fost arestat, vineri seara, in timp ce incerca sa treaca de un punct de control in apropiere de Capitoliu, unde va avea loc ceremonia de investire a lui Joe Biden.