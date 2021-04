Presedintele american Joe Biden, in fata unei decizii istorice: recunoasterea oficiala a genocidului armean. Gestul ar putea duce la deteriorarea relatiilor cu Turcia

Un anunt in acest sens din partea liderului democrat de la Casa Alba ar urma sa fie facut pe 24 aprilie, data ce marcheaza inceputul masacrelor armenilor de catre Imperiul Otoman in 1915, in timpul primului razboi mondial, potrivit New York Times si Wall Street Journal.Daca aceste informatii se confirma, Joe Biden va fi primul presedinte american care va face acest lucru.Presedintele SUA ar putea totusi sa se razgandeasca intre timp in legatura cu aceasta decizie ultra-sensibila, potrivit celor doua ziare.Genocidul armean este recunoscut de aproximativ treizeci de tari si de comunitatea istoricilor.Se estimeaza ca intre 1.2 milioane si 1.5 milioane de armeni au fost ucisi in timpul Primului Razboi Mondial de catre trupe ale Imperiului Otoman, aliate cu Germania si Austro-Ungaria.Turcia refuza insa utilizarea termenului "genocid", respinge acuzatia ca ar fi existat o incercare de exterminare si vorbeste despre masacre reciproce pe fondul razboiului civil si al foametei care au facut sute de mii de morti in ambele tabere.Congresul SUA a recunoscut genocidul armean in decembrie 2019 printr-un vot simbolic, un text sustinut de senatorii ambelor parti, dar care a fost blocat de mai multe ori de catre sustinatorii republicani ai fostului presedinte Donald Trump La inceputul mandatului sau, Trump a calificat masacrul armenilor din 1915 drept "una dintre cele mai grave atrocitati in masa din secolul al XX-lea", fara a folosi insa termenul "genocid".