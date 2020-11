Joe Biden s-a declarat in favoarea unei granite deschise intre Marea Britanie si Irlanda

Joe Biden a subliniat importanta protejarii acordului de pace privind Irlanda de Nord in procesul Brexit in cadrul unei discutii telefonice cu premierul britanic Boris Johnson la inceputul lunii, dupa ce candidatul Partidului Democrat a castigat alegerile prezidentiale din 3 noiembrie.Biden le-a spus jurnalistilor din Wilmington, Delaware, ca frontiera trebuie sa fie deschisa."Nu vrem o granita pazita" a raspuns el, intrebat de un reporter despre ce le-ar spune negociatorilor Brexit.Executivul britanic al premierului Boris Johnson negociaza un acord comercial cu Uniunea Europeana sustinand in acelasi timp ca este dispus sa paraseasca Uniunea si in absenta convenirii unei intelegeri, ceea ce ar putea complica situatia sensibila de la granita provinciei britanice a Irlandei de Nord cu Irlanda, singura frontiera terestra a Regatului Unit cu UE.Johnson a propus in septembrie o lege care ar incalca prevederile protocolului referitor la Irlanda de Nord din tratatul Brexit care urmaresc sa evite o frontiera vamala fizica intreprovincia britanica si Irlanda, stat membru al UE.Joe Biden, care a vorbit despre importanta mostenirii sale irlandeze, a avertizat in urma cu cateva luni, in calitate de candidat la presedintie, ca Marea Britanie trebuie sa onoreze Acordul din Vinerea Mare (1998) in procesul retragerii sale din blocul european, altfel neputand exista un acord comercial separat cu SUA.Johnson nu s-a intalnit niciodata pe Biden, iar comentatorii au sugerat ca premierul britanic va trebui sa depuna eforturi considerabile pentru a construi o "relatie speciala" cu Washingtonul, aliatul istoric al Londrei.Premierul Irlandei a declarat luni ca spera in conturarea unui acord de liber schimb in contextul Brexit pana la sfarsitul acestei saptamani, in pofida "divergentelor fundamentale" existente intre parti, mentionate de negociatorul UE.CITESTE SI: