Joe Biden si-a prezentat echipa diplomatica si de securitate nationala: "Statele Unite sunt pregatite sa ghideze lumea"

"Este o echipa care reflecta faptul ca America s-a intors, pregatita sa ghideze lumea si nu sa se retraga", a afirmat el, semnaland virajul pe care il va face in politica americana la nivel international.Joe Biden a confirmat ca Anthony Blinken va fi sef al diplomatiei. Biden si Blinken vor fi pregatiti "din prima zi" si este un om care cauta oportunitati. "Nu putem rezolva singuri problemele lumii, trebuie sa cooperam cu celelalte tari", a afirmat diplomatul numit de Biden, subliniind nevoia de "cooperare" si de "parteneriat" cu tarile straine, scrie AFP.Potrivit The Guardian, Biden l-a numit pe Alejandro Mayorkas, de origineza cubaneza, - sef al Departamentului Securitatii Interne - prima persoana in aceasta pozitie din SUA."Vreau sa fiu clar. Nu subestimez nicio secunda dificultatile in a respecta angajamentele mele indraznete pentru a combate schimbarile climatice. Dar in acelasi timp, nimeni nu trebuie sa subestimeze nicio secunda determinarea mea in a o face", a declarat Biden de la Wilmington, in Delaware, prezentand echipa diplomatica si de securitate nationala a viitoarei sale administratii.Biden l-a prezentat pe John Kerry emisar prezidential pentru clima - "una dintre cele mai mari amenintari din prezent" - criza climatica. Viitorul emisar special american pentru clima John Kerry a solicitat marti comunitatii internationale "mai multa ambitie" in lupta contra schimbarii climatice, o prioritate a presedintelui ales Joe Biden.Doar Acordul de la Paris pentru clima semnat in 2015 "nu este suficient", a afirmat Kerry, solicitand participantilor la conferinta COP26 din noiembrie 2021 de la Glasgow sa "fie mai ambitiosi impreuna sau vom esua impreuna". Presedintele ales al SUA l-a prezentat pe Avril Haines - director Serviciilor de Informatii, prima femeie in aceasta functie. "Suntem mult mai in siguranta cu Avril de paza", a spus Joe Biden.Alegerea lui Joe Biden pentru postul de ambasador american la Natiunile Unite este Linda Thomas-Greenfield. "America s-a intors, multilateralismul s-a intors, diplomatia a revenit", a spus ea. Thomas-Greenfield lucreaza in diplomatie de 35 de ani.In viitoarea administratie, Jake Sullivan va fi consilier pentru securitate nationala.