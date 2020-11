Joe Biden si-a scrantit glezna

Intr-o scurta declaratie, biroul lui Biden a informat ca incidentul s-a produs sambata si ca democratul in varsta de 78 de ani va fi examinat de un ortoped duminica "dintr-un exces de precautie".Joe Biden a fost examinat ulterior de un specialist in ortopedie din Newark, Delaware.Reporterii care l-au insotit au fost tinuti in autobuz si nu l-au putut vedea pe presedintele ales intrand in cladire.Joe Biden va fi cea mai in varsta persoana care va prelua presedintia americana in ianuarie 2021, iar sanatatea sa va fi probabil urmarita indeaproape atat de sustinatori cat si de opozanti.