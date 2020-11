Joe Biden si echipa sa au inceput sa isi planifice presedintia Statelor Unite

Republicanul Donald Trump , primul presedinte in exercitiu al SUA care a pierdut tentativa de a fi reales din ultimii 28 de ani, nu a oferit niciun indiciu ca ar intentiona sa isi recunoasca infrangerea, campania sa continuand demersurile de a contesta rezultatul in justitie.Ilustrand opozitia cu care se va confrunta Biden dupa preluarea mandatului pe 20 ianuarie in colaborarea cu parlamentarii din partidul lui Trump, republicanii de top din Congres inca nu il recunoscusera pe pe fostul vicepresedinte Biden ca fiind castigatoru alegerilor.Intr-un discurs din statul sau natal din Delaware, sambata seara, Biden a transmis un mesaj de unitate si conciliere, declarand ca "este timpul sa vindecam natiunea si sa ajungem la americanii care au votat pentru Trump si la republicanii din Congres"."Munca noastra incepe imediat", a declarat duminica directorul adjunct al campaniei Biden, Kate Bedingfield, la emisiunea "Meet the Press" de la NBC.Sambata, Biden a precizat ca abordarea pandemiei era o prioritate absoluta. Bedingfield a declarat ca Biden intentioneaza sa lanseze luni o forta de lucru pentru coronavirus, pentru a stabili calea de urmat, condusa de fostul chirurg general Vivek Murthy si de fostul comisar al Administratiei pentru Alimente si Medicamente, David Kessler.Peste 237.000 de americani au murit din cauza COVID-19, iar cazurile de coronavirus au crescut la cifre record in ultimele zile. Biden a facut din critica sa la reactia dezechilibrata a lui Trump la pandemie un element central al campaniei sale.In abordarea pandemiei, Biden a promis ca va imbunatati accesul la teste si, spre deosebire de Trump, va tine cont de sfaturile oficialilor din domeniul sanatatii publice si ale oamenilor de stiinta.Aproximativ 10 milioane de americani care au ramas fara serviciu din cauza pandemiei de coronavirus nu au inca un loc de munca, iar programele federale de ajutorare au expirat.Biden si consilierii sai vor continua, de asemenea, activitatea de alegere a oficialilor care vor lucra in administratia sa."Saptamana aceasta va incepe sa lucreze cu seriozitate la tranzitie. Va da telefoane. Va anunta poporul american despre cum va indeplini a promisiunile din campanie", a spus Bedingfield.Bedingfield a adaugat ca Biden "va pune in practica mandatul de a aduce tara impreuna - de a unifica, de a reduce presiune, de a lasa deoparte retorica dura a campaniei si de a ajunge la munca grea de guvernare".Din strainatate au curs mesajele de felicitare, inclusiv de la prim-ministrul conservator britanic Boris Johnson , premierul canadian Justin Trudeau, cancelarul german Angela Merkel si premierul israelian Benjamin Netanyahu, facand mai greu pentru Trump sa-si sustina afirmatiile repetate, fara dovezi, ca alegerile au fost falsificate impotriva lui.Spre deosebire de alti candidati prezidentiali americani invinsi in trecut, Trump nu a facut o declaratie de recunoastere a infrangerii si nici nu l-a contactat Biden.Trump a publicat duminica comentarii pe Twitter de la comentatori care au pus la indoiala integritatea alegerilor, inclusiv "Alegerile au fost furate". Twitter a semnalat comentariile, observand ca "aceasta afirmatie despre frauda electorala este contestata".Fostul presedinte republican George W. Bush a anuntat intr-un comunicat ca a vorbit cu Biden si l-a felicitat pentru victoria sa."Desi avem diferente politice, stiu ca Joe Biden este un om bun, care si-a castigat oportunitatea de a conduce si unifica tara noastra", a spus Bush. "Poporul american poate avea incredere ca aceste alegeri au fost fundamental corecte, ca integritatea lor a fost mentinuta si rezultatul lor este clar".Consiliera lui Biden Symone Sanders a ignorat intrebarea daca presedintele ales intentioneaza sa semneze o serie de ordine executive la scurt timp dupa preluarea mandatului, pe 20 ianuarie, care ar inversa mai multe politici controversate ale Trump. Washington Post a relatat duminica ca Biden intentioneaza sa semneze ordinele de abrogare a interzicerii accesului in SUA a calatorilor din mai multe natiuni majoritar musulmane, revenirea in acordul international privind clima, inversarea retragerii din Organizatia Mondiala a Sanatatii si sustinerea unui program de protectie impotriva deportarii imigrantilor "Dreamers", adusi catre Statele Unite in mod ilegal in copilarie.Biden s-a angajat ca atunci cand va prelua functia de presedinte va incheia haotica presedintie de patru ani a lui Trump, in care acesta a minimalizat pericolul pandemiei, a impus politici dure de imigratie, a lansat un razboi comercial cu China , a rupt acordurile internationale si a divizat profund multe familii americane cu retorica sa inflamatorie, falsuri si disponibilitatea de a abandona normele democratice.De asemenea, Biden s-a angajat sa restabileasca o atmosferat de normalitate la Casa Alba , dupa o presedintie in care Trump a laudat liderii straini autoritari, a dispretuit aliantele globale de lunga durata, a refuzat sa renege suprematia alba si a pus la indoiala legitimitatea sistemului electoral american.Daca republicanii vor pastra controlul Senatului SUA, vor fi in masura sa impiedice adoptarea unor parti mari din agenda legislativa a lui Biden, inclusiv extinderea asistentei medicale si combaterea schimbarilor climatice. Aceasta perspectiva ar putea depinde de rezultatul a patru curse indecise pentru Senat, inclusiv doua in Georgia , care nu vor fi rezolvate pana in ianuarie.