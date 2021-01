Joe Biden si Kamala Harris au prezentat lista melodiilor de la ceremonia de investire. Se va asculta rock, soul si hip hop

Cei doi au propus 46 de cantece, asa cum Joe Biden va deveni al 46-lea presedinte al SUA. Eclectica, lista cuprinde melodii rock de Steely Dan, Led Zeppelin , soul clasic - Marvin Gaye, Steve Wonder, The Steple Singers, hip hop - Mary J. Blidge, A Tribe Called Quest si piese actuale - SZA, Major Lazer, Beyonce Titlurile alese trebuie sa dea tonul acestui nou mandat si sa aduca un mesaj de pace dupa patru ani haotici cu Donald Trump : "Optimistic", "You Make My Dreams (Come True)", "Find Your Way Back", "Come Together", "Good Days", "Lovely Day", "We The People", "We're The Winners", "Make it Hot", "I'll Be Good To You".Mai multi artisti vor canta pe 20 ianuarie la ceremonia de investire. Lady Gaga va canta imnul national pe treptele de la Capitoliu, apoi si Jennifer Lopez Dupa ceremonie, Joe Biden a anuntat deja ca va merge la cimitirul national din Arlington cu trei dintre predecesorii sai: Barack Obama, Bill Clinton si George W. Bush, pentru a depune o jerba la mormantul sodatului necunoscut si pentru a lansa un apel la unitate.Seara, actorul american Tom Hanks va prezenta o emisiune speciala, difuzata de toate posturile mari de televiziune, cu invitati, intre care Justin Timberlake.