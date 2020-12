Joe Biden si Kamala Harris, desemnati "personalitatea anului 2020" de revista Time

The Biden-Harris ticket represents something historic.



Biden si Harris au fost selectati dintr-o lista scurta pe care se aflau si Donald Trump , presedintele in exercitiu, lucratori sanitari aflati in prima linie, dr. Anthony Fauci si miscarea pentru dreptate rasiala."Sansa Biden Harris reprezinta ceva istoric", a spus redactorul-sef al revistei, Edward Felsenthal, in anuntul facut in direct la NBC. Subliniind ca prezenta presedintelui Statelor Unite pe coperta Time nu este ceva nou - toti presedintii alesi, de la Franklin D. Roosevelt pana acum, au aparut pe prima pagina -, este prima data cand un vicepresedinte este desemnat personalitatea anului.Titlul face referire "nu doar la anul care a trecut, ci la directia in care ne indreptam", a mai spus Felsenthal. "Iar urmatorii patru ani vor fi un test important al lor si noi, toti, vom vedea daca pot indeplini unitatea pe care au promis-o".In transmisiune, Biden a spus: "Sunt convins ca publicul american cauta posibilitatile care sunt disponibile. Ei stiu ca suntem mult mai buni de atat. Cand am candidat, am spus << Este vorba despre cine suntem ca natiune, despre cine vom fi, despre ce vrem sa fim >>, iar poporul american a luat atitudine".Anuntul a fost facut de muzicianul Bruce Springsteen, in transmisiunea NBC.Revista Time a anuntat joi ca grupul k-pop BTS a fost desemnat "artistul anului", baschetbalistul LeBron James a primit titlul de "atletul anului", iar Gitanjali Rao, cercetator si inventator in varsta de 15 ani, este primul care a primit titlul "copilul anului"."Gardienii anului" au fost lucratorii sanitari din prima linie, Porche Bennett-Bey si organizatorii miscarii pentru dreptate rasiala si dr.. Anthony Fauci.