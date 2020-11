Joe Biden: Singurul motiv pentru care oamenii pun la indoiala vaccinul anti-COVID este din cauza lui Donald Trump

Confruntat cu noile restrictii menite sa previna reaparitia pandemiei de COVID-19, Joe Biden a apreciat ca ar trebui acordat un "sprijin imediat" economiei."Planul nostru este sa cream milioane de locuri de munca bine platite in industria manufacturiera, constructia de masini, produse si tehnologii, de care vom avea nevoie in viitor pentru a fi competitivi fata de restul lumii (... ) Vom cumpara (produse) americane", a declarat Biden in timpul unui discurs despre economie in orasul sau natal, Wilmington, statul Delaware.El a reafirmat, de asemenea, ca marile companii si americanii cei mai instariti vor plati "partea lor echitabila" de impozite si ca intentioneaza sa stabileasca un salariu minim de 15 dolari/ora.Presedintele ales al SUA a mai declarat ca refuzul administratiei Trump de a colabora in privinta tranzitiei spre urmatoarea administratie va afecta eforturile de combatere a pandemiei noului coronavirus si va conduce la mai multe decese, potrivit dpa."Mai multi oameni pot muri daca nu ne coordonam", a avertizat Biden. El a spus ca "nu va ezita sa se vaccineze" daca oficiali de rang inalt din domeniul sanatatii precum Anthony Fauci si companii precum Moderna si Pfizer considera ca dozele sunt sigure."Singurul motiv pentru care oamenii pun la indoiala vaccinul acum este din cauza lui Donald Trump ", a subliniat Biden.