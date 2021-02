Kremlinul califica drept ''retorica agresiva, neconstructiva'' declaratiile lui Biden referitoare la Rusia

In primul sau discurs de politica externa in calitate de sef al statului, sustinut joi la Departamentul de Stat, Joe Biden a subliniat necesitatea de a reconstrui aliantele SUA si de a revendica rolul de lider mondial al tarii in fruntea careia se afla. Tensiunile continue cu Rusia si arestarea liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii s-au numarat printre subiectele abordate de Biden."I-am spus clar presedintelui Putin, intr-o maniera foarte diferita de predecesorul meu, ca s-au incheiat zilele in care SUA se supuneau in fata actiunilor agresive ale Rusiei - imixtiune in alegerile noastre, atacuri cibernetice, otravirea cetatenilor sai. Nu vom ezita sa crestem costurile pentru Rusia", a afirmat presedintele american "Aceasta este o retorica foarte agresiva, neconstructiva, spre regretul nostru", a comentat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov si-a exprimat speranta ca intre Rusia si SUA sa existe un dialog constructiv in chestiunile in care interesele celor doua tari coincid