Liderii UE il invita pe Joe Biden la un summit la Bruxelles, in 2021, alaturi de liderii celor 27 de state membre

Let's rebuild a strong #EU #USA alliance πŸ‡ͺπŸ‡Ί πŸ‡ΊπŸ‡Έ



I just spoke to President-elect @JoeBiden and invited him to a special meeting in Brussels next year with #EU27



Now is the time to join forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism pic.twitter.com/knVLutcjGw - Charles Michel (@eucopresident) November 23, 2020

Great to speak with President-elect @JoeBiden. I congratulated him on his victory. It is a new beginning for the EU-US global partnership.



A strong πŸ‡ͺπŸ‡Ί & strong πŸ‡ΊπŸ‡Έ working together can shape the global agenda based on cooperation, multilateralism, solidarity and shared values. pic.twitter.com/6iL1uh0F4S- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2020

Joe Biden a avut discutii si cu Jens Stoltenberg, secretar general al NATO , si care si-a exprimat satisfactia de a putea lucra "in stransa colaborare cu el" pentru a pregati reuniunea liderilor Aliantei in 2021."Tocmai am discutat cu presedintele Joe Biden si l-am invitat la o reuniune speciala la Bruxelles, anul viitor, cu liderii Uniunii Europene", a anuntat pe contul sau de Twitter Charles Michel, presedinte al Consiliului European."Sa reconstruim o alianta puternica intre UE si Statele Unite", a indemnat el. Relatiile intre cele doua blocuri au fost tensionate si tumultuoase in cei patru ani ai presedintiei lui Donald Trump , care considera Uniunea Europeana "un dusman"."L-am felicitat pentru victoria sa. Este un nou start pentru parteneriatul mondial intre UE si SUA", a anuntat la randul sau presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , pe Twitter."O Uniune Europeana puternica si SUA puternice colaborand impreuna pot defini o agenda mondiala bazate pe cooperare, multilateralism, solidaritate si valori comune", a subliniat ea.Ursula von der Leyen si Charles Michel au discutat separat la telefon cu politicianul american si fiecare a comunicat apoi separat pe aceasta tema, rupand traditia declaratiilor comune stabilita de predecesorii lor, Donald Tusk si Jean-Claude Juncker.Convorbirea intre Joe Biden si Charles Michel a durat circa 20 de minute, au anuntat serviciile sale intr-un comunicat.Presedintele Consiliului European a pledat pentru un parteneriat transatlantic puternic. "A venit momentul sa ne unim fortele. Intr-o lume in schimbare, parteneriatul nostru va fi mai important ca niciodata pentru cetatenii nostri, pentru a ne relansa economia, pentru a stopa incalzirea climatica si a crea o lume mai sigura", a afirmat Michel."UE si SUA vor avea mereu mai mult impact atunci cand vor lua masuri impreuna", a conchis el.Charles Michel i-a multumit, de altfel, lui Joe Biden, pentru "sustinerea sa fara echivoc" privind aplicarea Acordului de retragere incheiat de UE cu Regatul Unit anul trecut."Acest acord mentine pacea si stabilitatea in Irlanda si respecta deplin acordul din Vinerea Sfanta", a reamintit Charles Michel. Joe Biden este nascut intr-o familie catolica irlandeza stabilita in SUA si insista asupra radacinilor sale irlandeze.Discutia cu Ursula von der Leyen s-a referit la subiecte precum competenta Comisiei Europene, in special in chestiunile comerciale in care SUA si UE sunt in disputa, lupta impotriva pandemiei de COVID-19 si a incalzirii climatice, cele doua prioritati ale UE.