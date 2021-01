LIVETEXT Stare de urgenta la Washington. Patru oameni au murit, 57 de persoane au fost arestate. Congresul SUA a fost reluat

"Numeroase persoane au venit in Districtul Columbia inarmate si cu scopul de a se implica in violente si in acte de distrugere si s-au si implicat in astfel de actiuni. Au folosita substabte chimice iritante, caramizi, sticle si arme", a declarat primarul Muriel Bowser.In baza starii de urgenta, vor putea fi utilizate resurse suplimentare pentru a-i proteja pe locuitori, inclusiv pentru instituirea starii de asediu si extinderea serviciilor de urgenta. Ordinul este valabil pana in 21 ianuarie, la ora 15:00, la o zi dupa instalarea in functie a lui Biden.O femeie a fost impuscata mortal in incinta Capitoliului miercuri, cand sustinatorii presedintelui Donald Trump au patruns in cladire. Alte trei persoane au murit in urma violentelor care au avut loc in apropierea cladirii Capitoliului.Mai multi ministri au in vedere inlaturarea lui Trump de la putere . "Este bolnav mintal si incapabil sa accepte rezultatul alegerilor"- Membri ai guvernului american au analizat posibilitatea inlaturarii de la putere a lui Donald Trump dupa lovitura in forta a partizanilor sai in Congres Bill Clinton denunta "un asalt fara precedent" contra institutiilor americane- "Agresiunea a fost alimentata de mai mult de patru ani de politica otravita raspandind dezinformare deliberata, semanand neincredere in sistemul nostru si opunandu-i pe americani unii altora", spune Clinton. Obama, despre violentele de la Capitoliu : Sunt o rusine, dar nu o surpriza.- Fostul presedinte american sustine ca "istoria va retine" incidentele.CITESTE SI: