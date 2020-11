Medicii explica cum si-a luxat Biden glezna: A alunecat in timp ce se juca cu cainele sau

"Initial radiografia nu a aratat fracturi evidente, dar o scanare CT a confirmat mici luxatii. Va purta o gheata ortopedica in urmatoarele saptamani", a declarat dr. Kevin O'Connor.Duminica, echipa lui Biden a anuntat ca va fi consultat de un medic ortoped "din precautie", dupa ce si-a scrantit piciorul in timp ce se juca cu cainele.Dupa acest anunt, presedintele in exercitiu Donald Trump a scris pe Twitter : "Sanatate!".Biden, care a implinit pe 20 noiembrie 78 de ani, va fi cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite.In timpul campaniei electorale, echipa de campanie a acestuia a publicat o sinteza a istoricului sau medical, care arata ca este apt sa-si indeplineasca functia.Medicul O'Connor preciza la acel moment ca Biden este "sanatos, viguros, si isi va indeplini cu succes mandatuld e presedinte".Familia Biden are doi caini, Major si Champ, amandoi ciobanesti germani. Major a fost adoptat de la o asociatie din Delaware in 2018 iar Champ s-a alaturat familiei in 2008, la cateva saptamani dupa ce Biden a devenit vicepresedinte al SUA.