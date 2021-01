Cele mai tari meme-uri inspirate de tinuta lui Bernie Sanders. "Stateam acolo incercand sa ma incalzesc, sa fiu atent"

Tonight's guest @BernieSanders reacts to the memes about his instantly iconic inauguration look. pic.twitter.com/BrpYJN9V1u - Late Night with Seth Meyers (@LateNightSeth) January 22, 2021

Ulterior, el a vorbit despre meme-uri cu Seth Meyers."Stateam acolo incercand sa ma incalzesc, sa fiu atent la ce se intampla", a spus Sanders, joi, in timpul emisiunii "Late Night With Seth Meyers".Gazda emisiunii a continuat sa ii arate un meme in care senatorul apare alaturi de protagonistele din "Sex and the City". El a ras, recunoscand ca le-a urmarit.Printre meme-urile care au invadat spatiul online se numara cele in care Sanders apare alaturi de Spiderman, intr-o scena din Forest Gump sau din Game of Thrones.Cat priveste manusile crosetate pe care le-a purtat , Sanders a explicat ca femeia care le-a facut este o profesoara, impresionata de atentia primita de acestea. "Ce a fost chiar dragut, Seth, a fost ca femeia care a facut manusile... este o profesoara si o persoana foarte, foarte draguta... a fost cumva coplesita de genul de atentie aratat manusilor ei".Si in spatiul online romanesc au aparut o multime de imagini create dupa celebra fotografie. Una dintre ele il intruchipeaza pe primarul Nicusor Dan Ipostaza in care a fost surprins Bernie Sanders la ceremonie a fost folosita in nenumarate moduri, el apare inclusiv stand alaturi de personajul Forrest Gump (interpretat de Tom Hanks in filmul omonim), de Morgan Freeman si Tim Robbins, in "Shawshank Redemption", si de distributia "Grey's Anatomy".Staruri ca Mark Hamill, Reese Witherspoon, Kerry Washington , Susan Kelechi Watson, Kate Walsh, dar si pagina "Schitt's Creek" au distribuit meme-urile.