Microsoft avertizeaza un cabinet de consiliere politica care lucreaza pentru Joe Biden ca a fost tinta unor hackeri sustinuti de Rusia

In ultimele doua luni, acesti hackeri au vizat personalul SKDKnickerbocker, un cabinet de consiliere politica cu sediul la Washington care consiliaza oficiali democrati, au precizat sursele citate.O sursa apropiata SKDKnickerbocker declara ca hackerii nu au reusit sa patrunda in reteaua informatica a cabinetului."Ei sunt bine protejati, asadar nu a existat o falie", a declarat ea.Contactata de reuters, vicepresedinta SKDKnickerbocker Hilary Rosen nu a dorti sa faca declaratii. Un purtator de cuvant al lui Joe Biden nu a raspuns.Agentiile americane de spionaj avertizeaza de mai multe luni ca hackeri sustinuti de state ar putea incerca sa se amestece in alegerile americane de la 3 noiembrie, in care Biden il infrunta pe presedintele in exercitiu Donald Trump Anchete efectuate de catre procurorul special Robert Mueller si Comisia Informatiilor din cadrul Senatului au conchis ca Rusia s-a amestecat in campania electorala americana din 2016.Mueller a avertizat ca Rusia se implica din nou in actuiala campanie.Una dintre surse declara ca nu se stie daca atacul viza in mod expres campania lui Joe Biden sau alt client al cabinetului de consultanta politica.Directoarea generala a SKDKnickerbocker Anita Dunn a fost directoarea insarcinata cu Cominicarea la Casa Alba in timpul lui Barack Obama si este o consiliera de prim-plan a lui Joe Biden.Potrivit surselor citate, atacurile vizand SKDKnickerbocker semnalate de Microsoft au la baza "phishing"-ul - o tehnica de uzurpare a identitatii care care permite accesul la parole.Contactata de Reuters, ovpurtatoare de cuvant a Microsoft a refuzat sa comenteze.