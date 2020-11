Nancy Pelosi a fost aleasa de colegii democrati pentru a continua la presedintia Camerei Reprezentantilor

"Felicitari lui Nancy Pelosi, aleasa din nou de democratii din Camera sa fie curajoasa noastra lidera si candidata pentru postul de 'speaker' al Camerei din cel de al 117-lea Congres", a postat pe Twitter comisia democrata insarcinata cu aceasta nominalizare.Desi s-au ridicat unele voci care au cerut o persoana mai tanara in aceasta functie, Nancy Peolosi va fi cea care va depune juramantul in ianuarie, dupa un vot formal al deputatilor la inceputul noii sesiuni parlamentare. Joe Biden va fi investit la putin timp dupa aceea al 46-lea presedinte american.Cele 435 de locuri ale Camerei Reprezentantilor au fost supuse votului in acelasi timp cu scrutinul prezidential de la 3 noiembrie. Principala opozanta a lui Donald Trump in timpul mandatului republicanului, ea a preluat sefia Camerei in ianuarie 2019, dupa alegerile de la jumatatea mandatului.In contextul unei fronde a aripii progresiste a partidului, ea a acceptat sa-si limiteze mandatul la patru ani, respectiv pana la viitoarele alegeri de la jumatatea mandatului, care vor avea loc in noiembrie 2022. Nancy Pelosi a mai ocupat acest post intre 2007 si 2010, fiind pe atunci prima femeie din istoria SUA care a detinut aceasta functie cruciala.Presedintele Camerei Reprezentantilor este cel de-al treilea personaj din SUA dupa presedinte si vicepresedinte.Cititi si: