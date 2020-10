Regula rusinoasa impusa pentru dezbaterea decisiva Trump-Biden: moderatorul va putea sa taie microfonul oricaruia dintre candidati

Trump a anuntat ca va participa la o dezbatere cu Biden

Decizia a fost luata luni, 19 octombrie, dupa ce prima confruntare dintre cei doi s-a transformat intr-un haos, Trump intervenind adesea peste Biden si peste moderator. Si candidatul democrat s-a rastit la presedintele in functie cu formulari de mahala.Echipa de campanie a liderului de la Casa Alba a obiectat fata de aceste modificari, insa a transmis ca Trump va participa la confruntarea programata sa aiba loc joi seara, 22 octombrie, aceasta fiind si ultima inaintea scrutinului de pe 3 noiembrie, relateaza Reuters.Amintim ca Trump a refuzat sa participe la a doua dezbatere care urma sa aiba loc online, din cauza pandemiei de coronavirus si a infectarii sale cu Covid-19.Potrivit Comisiei Prezidentiale, microfonul fiecarui candidat va putea fi oprit pentru a permite rivalului sa isi expuna punctul de vedere timp de doua minute, neintrerupt, la inceputul fiecarei runde de dezbatere care va dura cate 15 minute.Moderatorul va controla practic microfoanele, pentru a permite apoi schimbul de replici intre cei doi.Dezbaterea va avea loc in Nashville, Tennessee, si va fi moderata de Kristen Welker de la NBC News, un reporter respectat, acreditat la Casa Alba.Peste 30 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, sondajele de opinie aratand ca Biden este in continuare in fata actualului lider de la Casa Alba.Prima dezbatere a fost un esec total, cei doi urland unul la altul. Daca Trump l-a facut, indirect, prost pe Biden si a adoptat o atitudine agresiva, de hartuire constanta a rivalului, prezidentiabilul Biden a incercat sa-l puna la punct si i-a intors "complimentul" spunand ca este un "clovn". " Mai taci din gura, omule", i s-a adresat el liderului de la Casa Alba.Presedintele SUA Donald Trump a declarat luni ca va participa joi la o dezbatere cu fostul vicepresedinte Joe Biden, in pofida conditiilor pe care le considera nedrepte, relateaza Reuters."Voi participa, cred doar ca este foarte nedrept", a declarat Trump jurnalistilor."Voi participa, dar este foarte nedrept ca au schimbat subiectele si este foarte nedrept ca din nou avem un prezentator care este total partinitor", a spus presedintele american.