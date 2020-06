Oficialii ucraineni anunta ca li s-a oferit mita in dosarul Burisma, dar neaga legatura cu fiul lui Joe Biden

Ziare.

Burisma a ajuns in atentia internationala anul trecut din cauza anchetei pentru demiterea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump . A existat suspiciunea ca liderul de la Casa Alba a facut presiuni la Kiev pentru deschiderea unui dosar impotriva lui Biden, adversarul sau politic, si a fiului acestuia.Artem Sitnik, seful oficiului national anticoruptie din Ucraina (NABU) a declarat ca in legatura cu oferta de mita au fost arestati trei suspecti, inclusiv doi functionari fiscali, dintre care unul inca activ. Banii - cea mai mare suma confiscata vreodata in Ucraina - au fost adusi in saci de plastic, de agenti mascati, pentru a fi aratati publicului intr-o conferinta de presa.Burisma a comunicat ca nu are nicio legatura cu dosarul si nu a raspuns solicitarilor de a comenta din partea fondatorului companiei, Mikola Zlocevski, fost ministru al energiei, stabilit in strainatate.La conferinta de presa de sambata, liderul anchetei anticoruptie, Nazar Holodnitki, a cerut "sa terminam cu asta o data pentru totdeauna: Biden jr. si Biden senior nu apar in aceasta procedura".Oficialii de la Kiev au explicat ca mita este legata de un caz de fraude cu fonduri publice acordate unei banci. Circa cinci milioane le-au fost oferite anchetatorilor anticoruptie si inca un milion pentru un oficial care actiona ca intermediar, a afirmat Sitnik. Suspectii se grabeau sa plateasca mita pentru inchiderea dosarului lui Zlocevski, astfel incat acesta sa poata reveni in tara inainte de aniversarea zilei sale de nastere, duminica.Fostul procuror general al Ucrainei a declarat luna aceasta agentiei Reuters ca auditul pe care l-a comandat cand detinea functia nu a gasit nicio dovada a unor eventuale ilegalitati comise de Hunter Biden cat timp acesta a lucrat pentru Burisma, incepand din 2014. Compania privata a sustinut ca aducerea unor nume cunoscute a constituit o incercare de a intari managementul.Trump si republicanii din Congresul SUA l-au acuzat pe Hunter Biden de coruptie, dar nu au prezentat probe in acest sens. Atat fostul vicepresedinte, cat si fiul sau au respins toate suspiciunile de ilegalitati, iar democratii au afirmat ca Trump a incercat astfel sa isi creasca sansele de a fi reales.