Joe Biden vrea sa limiteze influenta monopolurilor in economia americana. Ce efecte sunt asteptate in urma ordinului semnat de presedinte

Cand va fi implementat in totalitate, acest ordin ar trebui sa contribuie la reducerea costului internetului, sa permita returnarea costurilor pentru bagaje de catre operatorii aerieni in cazul intarzierii acestora si sa reduca preturile unor medicamente comercializate pe baza de prescriptie, intre multe alte masuri.Biden a spus ca ordinul "angajeaza guvernul federal sa aplice in mod deplin si agresiv legile noastre antitrust. Nu va mai exista toleranta fata de actiunile abuzive ale monopolurilor. Nu vor mai exista fuziuni rele care sa duca la concedieri masive, preturi mai mari si mai putine optiuni pentru lucratori si consumatori deopotriva", a spus el inainte de semnarea ordinului.Potrivit Casei Albe, rata formarii de noi afaceri a scazut cu aproape 50% incepand cu anii 1970, deoarece intreprinderile ingreuneaza accesul americanilor cu idei bune pe piete.Actiunea lui Biden urmareste monopolurile corporative intr-o gama larga de industrii si include 72 de initiative prin care doreste sa actioneze mai mult de o duzina de agentii federale.Agentiilor antitrust li se va spune sa se concentreze pe sectoarele muncii, sanatatii, tehnologiei si cel al agriculturii, pentru rezolvarea unei serii de probleme care i-au iritat pe consumatori si, in cazul preturilor la medicamente, i-au adus in faliment.Salariile mai mici determinate de lipsa concurentei costa gospodaria americana medie 5.000 de dolari pe an, potrivit unei note informative a Casei Albe care citeaza cercetarile din cadrul American Economic Liberties Project - un grup influent anti-monopol din Washington Initiativele vor duce fara indoiala la o serie de conflicte cu industriile afectate.Puternica Camera de Comert a SUA a emis un comunicat in care afirma ca masura este de tipul guvernul "stie cel mai bine" si s-a angajat "sa se opuna cu fermitate apelurilor pentru preturi stabilite de guvern, proceselor de reglementare oneroase si indoielnice din punct de vedere juridic, eforturilor de a trata industriile ca utilitati publice si de politizare a aplicarii masurilor antitrust".Printre planurile administratiei de a deschide economia SUA se numara noile reguli care impun eliminarea taxelor excesive de reziliere a contractelor pentru internet, permiterea vanzarii aparatelor auditive, eliminarea clauzelor de neconcurenta pentru milioane de lucratori si a cerintelor pentru licente profesionale.Consilierul economic de la Casa Alba Bharat Ramamurti a declarat pentru Reuters ca ordinul merge pana "la nivelul maxim permis de lege la care agentiile pot actiona in conformitate cu legislatia existenta" pentru a stimula concurenta.