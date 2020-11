Peste jumatate dintre republicanii americani considera ca victoria lui Biden a fost "trucata"

Ancheta a fost realizata de la 13 la 17 noiembrie asupra unui esantion de 1.346 de persoane - 598 de democrati si 496 de republicani -, a fost publicata miercuri si are o marja de eroare de plus sau minus cinci puncte procentuale.Ea arata ca - prin refuzul sau de a-si recunoaste infrangerea in fata lui Joe Biden si prin false acuzatii de fraude masive - Donald Trump pare sa profite ilegitim de increderea pe care americanii o au in democratia lor, mai ales in randul republicanilor.In total, 73% dintre persoanele intervievate spun ca Joe Biden a obtinut o victorie in scrutin si doar 5% afirma ca Trump a obtinut o victorie.Insa, intrebati daca democratul este "invingatorul legitim" in alegerile prezidentiale, republicanii isi exprima dubiile. Doar 29% dintre ei sunt de acord cu acest lucru, iar 52% sustin ca republicanul in exercitiu este "invingatorul legitim".Intrebati ce gandesc, 68% dintre republicani se declara ingrijorati de posibilitatea ca alegerile sa fi fost "trucate". Doar 16% dintre democrati sunt de aceasta parere si o treime dintre independenti.Joe Biden a fost declarat invingatorul alegerilor, la 7 noiembrie, de catre marile posturi americane de televiziune si de Institutul Edison Research.Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a obtinut votul a 306 de mari electori in Colegiul Electoral, iar Trump 232.Colegiul Electoral se reuneste la 14 decembrie pentru a-l desemna pe viitorul locatar al Casei Albe. Un candidat are nevoie de votul al cel putin 270 de mari electori pentru a fi ales.In votul popular, Biden l-a infrant de asemenea pe Trump.Sondajul releva de asemenea o degradare a opiniei americanilor despre fiabilitatea proceselor electorale.In 2016, dupa victoria lui Donald Trump impotriva lui Hillary Clinton , 62% dintre americani considerau ca alegerile prezidentiale au fost "legitime si exacte".In prezent, procentul lor a scazut la 55%.Invers, procentul persoanelor care considera ca scrutinul a fost falsificat prin voturi ilegale sau manipulari electorale a crescut de la 16 la 28%.CITESTE SI: O tara vecina cu Romania a inregistrat un nou record de cazuri intr-o singura zi, peste 13.000