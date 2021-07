Acuzatii taioase ale fostul Secretar de Stat din timpul presedintelui Trump: Biden nepregatit sa raspunda agresiunii Chine

Joi, Xi Jinping, liderul de la Beijing declarase ca "nu vom permite niciunei forte straine sa persecute sau sa subjuge China . Oricine incearca sa faca asta isi va sparge capul de Marele Zid din otel", potrivit Fox News Mike Pompeo a cerut actualei administratii de la Casa Alba sa ia in serios amenintarea chineza, spunand ca Xi vede America "slaba". "Am observat acest lucru de sase luni cu aceasta administratie: este nepregatita sa raspunda agresiunii chineze".Fostul Secretar de Stat din timpul presedintelui Donald Trump , a mentionat ca Biden refuza sa traga la raspundere China, pentru obstructionarea anchetei privind originea pandemiei COVID-19 si sa sanctioneze regimul Xi in legatura cu actiunile sale agresive impotriva populatiei din Hong Kong si din provincia Xinjiang."Chinezii pot vedea slabiciunea (Americii - n.a.). Ei pot observa o administratie care nu este pregatita sa raspunda, asa cum a facut-o cea din perioada Trump, cu claritate, forta si hotarare.Iata de ce este nevoie pentru a-l descuraja pe Xi Jinping. El este serios. Are incredere, este agresiv. El crede ca America este in declin. Greseste in acest sens, dar va fi nevoie ca management-ul american sa dovedeasca ca este eronat", a spus Pompeo.Imaginile din satelit care pun intreaga lume pe jar: China, crestere alarmanta a focoaselor nucleare in desert