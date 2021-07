Președintele SUA propune noi recompense în bani pentru americanii care se vaccinează împotriva COVID-19

Măsurile reprezintă cea mai recentă încercare a lui Biden de a-i impulsiona pe americanii reticenţi să se vaccineze, având în vedere că varianta delta a coronavirusului are o răspândire tot mai largă în ţară, afectându-i în special pe cei nevaccinaţi.În ceea ce priveşte rata de vaccinare, SUA se situează în urma altor state dezvoltate, în ciuda faptului că dispun de vacinuri gratuite.Eforturile Casei Albe de a-i determina pe cei care ezită să se vaccineze s-au lovit de un zid de dezinformare şi diviziune politică.Decizia lui Biden de a cere milioanelor de lucrători federali şi furnizori să prezinte dovada vaccinării este o abatere de la poziţia anterioară contra aşa numitului paşaport de vaccinare.„În prezent, prea mulţi oameni mor sau privesc cum cineva drag moare”, le-a spus Biden reporterilor la Casa Albă. „Odată cu libertatea vine şi responsabilitatea. Aşadar, vă rog să fiţi responsabili. Vaccinaţi-vă pentru voi, pentru oamenii dragi, pentru ţara voastră”.Potrivit Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), aproximativ 163,8 milioane de oameni din Statele Unite sunt complet vaccinaţi dintr-o populaţie de 330 de milioane de locuitori.Guvernul federal este cel mai mare angajator din SUA, iar acţiunea lui Biden poate fi privită ca un exemplu pentru companiile private şi alte instituţii, care se pregătesc să îşi reprimească angajaţii la birou.Angajaţii statului care nu demonstrează că au fost vaccinaţi vor fi testaţi săptămânal sau bisăptămânal şi vor avea restricţii privind călătoriile oficiale.SUA au circa 2,18 milioane de angajaţi civili şi 570.000 angajaţi ai serviciilor poştale, potrivit datelor din 2020.Guvernul american a angajat 3,7 milioane de oameni începând cu 2017, potrivit unui studiu al New York University. Lucrătorii poştali nu sunt afectaţi de noile reguli.Biden a ordonat Departamentului Apărării să verifice „cum şi când” va cere militarilor să fie vaccinaţi.Guvernele statale, locale şi teritoriale americane vor putea să apeleze la ajutorul de 350 de miliarde de dolari pentru a oferi 100 de dolari pentru fiecare american nou vaccinat, a transmis Departamentul Trezoreriei.„Ştiu că remunerarea oamenilor pentru a fi vaccinaţi poate suna nedrept celor care s-au vaccinat deja. Dar asta este treaba: dacă stimulentele ne ajută să învingem acest virus, cred că trebuie să le folosim”, a mai spus Biden.Creşterea numărului de infecţii ar putea avea un impact mai mare asupra redresării economiei. Economia americană a crescut la o rată anuală de 6,5%, a anunţat joi Guvernul.O altă problemă o reprezintă redeschiderea şcolilor în toamnă. „Putem şi trebuie să deschidem şcolile toamna aceasta, full time. Nu ne putem permite încă un an în afara sălilor de clasă”, a adăugat Biden.Copiii cu vârste de peste 12 ani pot fi vaccinaţi, iar preşedintele a cerut districtelor şcolare să găzduiască cel puţin un centru de tip pop-up.