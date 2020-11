Presedintele ales Joe Biden numeste o echipa de comunicare exclusiv feminina. Cine va fi viitoarea purtatoare de cuvant a Casei Albe

Astfel, fosta purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat in administratia Obama, Jen Psaki (foto), va fi purtatoarea de cuvant a Casei Albei, in timp ce purtatoarea de cuvant a echipei sale de campaniei, Kate Bedingfield, va prelua functia de director de comunicare.Consilierul principal de campanie al tandemului Biden-Harris, Symone Sanders va fi purtatoarea de cuvant a vicepresedintei alese Kamala Harris, iar fostul purtator de cuvant al lui Joe Biden din perioada in care acesta a fost vicepresedinte al SUA, Elizabeth Alexander, va deveni directorul de comunicare al viitoarei Prime Doamne, Jill Biden."Sunt mandru sa anunt astazi prima echipa de comunicare de la Casa Alba formata in totalitate din femei. Acesti comunicatori calificati si experimentati aduc perspective diverse inactivitatea lor si un angajament comun de a reconstrui mai bine aceasta tara", a spus Biden, care a evidentiat ca va fi prima data in istoria SUA cand posturile de comunicare de top vor fi ocupate in intregime de femei.Consilierii de campanie Karine Jean Pierre si Ashley Etienne vor ocupa posturile de adjunct al purtatorului de cuvant al Casei Albe, respectiv director de comunicare al vicepresedintei SUA.Pili Tobar, fosta director pentru media hispanice al liderului minoritatii din Senat, Chuck Schumer, va ocupa postul de director de comunicare adjunct.