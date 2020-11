Presedintele mexican refuza din nou sa recunoasca victoria lui Joe Biden

Vorbind la scurt timp dupa ce presedintele chinez Xi Jinping l-a felicitat pe Joe Biden pentru victoria in alegeri, Lopez Obrador a reafirmat ca ar fi gresit sa transmita felicitari inaintea incheierii formale a procesului electoral in SUA.Contracandidatul democratului Joe Biden, presedintele republican in exercitiu Donald Trump , a initiat actiuni judiciare intr-un efort de a rasturna rezultatul alegerilor, acuzandu-i pe democrati de fraude. Totusi, fara sa-si recunoasca infrangerea, Trump a permis saptamana aceasta inceperea tranzitiei catre administratia Biden.Presedintele Lopez Obrador, care la randul sau si-a acuzat opozantii de fraude de-a lungul anilor, a invocat in acest sens alegerile din tara sa din anul anul 2006 pentru a-si justifica pozitia fata de scrutinul american, asigurand in acelasi timp ca nu are nimic impotriva vreunui candidat sau partid din SUA. Dar, unii oficiali mexicani sustin, in privat, ca el se teme ca l-ar putea enerva pe Trump, care de-a lungul mandatului sau prezidential a amenintat Mexicul cu represalii economice daca nu ia masuri impotriva imigratiei ilegale.In acest timp, mai multi reprezentanti ai formatiunii lui Biden s-au aratat deranjati de comportamentul presedintelui mexican, unul din ei calificand atitudinea acestuia drept ''prosteasca''. ''Lumea merge mai departe'', spune respectivul politician, membru al ultimei administratii democrate de la Washington, dar care a vorbit sub acoperirea anonimatului. ''Mexicul ramane in urma... Dar este greseala Mexicului'', a conchis el.CITESTE SI: Sharon Stone, inclusa in echipa de tranzitie a lui Joe Biden