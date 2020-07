Reuters: Sute de colaboratori ai fostului presedinte republican George W. Bush il vor sustine in alegeri pe democratul Joe Biden

Functionarii, care includ secretari de cabinet si alti functionari de rang inalt din administratia Bush, au format un comitet de actiune politica - 43 de Alumni pentru Biden - pentru a-l sprijini pe fostul vicepresedinte american in alegerile din 3 noiembrie, au declarat pentru Reuters trei organizatori ai grupului. Bush a fost al 43-lea presedinte al tarii.Grupul Super PAC se va lansa miercuri cu un site web si o pagina de Facebook , au spus ei. Super PAC intentioneaza sa lanseze inregistrari video in care republicani cu notorietate il vor lauda pe Biden si vor sustine eforturile de incurajare a participarii la vot in cele mai competitive state.Grupul este cel mai recent caz, dintre o serie de organizatii republicane care se opun realegerii lui Trump, inca un semn ca acesta si-a instrainat membri ai propriului partid, din cauza reactiei sale la pandemia de coronavirus si la protestele la nivel national declansate din cauza nedreptatilor rasiale si a brutalitatii politiei fata de americanii de culoare."Stim ce este normal si ceea ce este anormal, iar ceea ce vedem este extrem de anormal. Presedintele este un pericol ", a spus Jennifer Millikin, una dintre cele 43 de organizatoare ale grupului, care a lucrat la campania de realegere a lui Bush in 2004 si mai tarziu la Administratia pentru Servicii Generale.Ceilalti doi membri care au discutat cu Reuters sunt Karen Kirksey si Kristopher Purcell. Purcell a lucrat ca oficial in domeniul comunicarii la Casa Alba in tmpul preedintiei Bush. Kirksey a fost implicata in campania lui Bush din anul 2000, iar mai tarziu a lucrat in departamentele Agricultura si Munca.Millikin a declarat ca grupul nu este inca pregatit sa comunicare care sunt toti membrii sau donatorii sai. Grupul trebuie sa furnizeze o lista cu donatori Comisiei Electorale Federale pana in octombrie.Biroul Bush a fost informat despre grup, dar fostul presedinte nu este implicat si nu a indicat daca ii aproba obiectivele, a spus ea.Freddy Ford , un purtator de cuvant al lui Bush, a declarat ca Bush s-a retras "si nu va participa la aceste alegeri".