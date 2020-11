LIVETEXT Alegerile prezidentiale din SUA. La ora 2.00 se inchid sectiile in Florida si Georgia, state-cheie in determinarea castigatorului

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Cine ajunge primul la 270 de electori castiga alegerile din SUA. Fiecare dintre cele 50 de state, plus Washington DC, are repartizat un numar de voturi aferente colegiilor electorale, in functie de populatia statului. In total sunt 538 de voturi. Candidatul care obtine minimum 270 de voturi (50% plus 1) este declarat castigator.In fiecare stat, cu exceptia a doua - Maine and Nebraska - candidatul care obtine numarul cel mai mare de voturi la scrutinul direct castiga toate colegiile electorale.Din cauza acestei reguli, un candidat poate castiga alegerile fara sa fi obtinut cel mai mare numar de voturi la nivel national. Acest lucru s-a intamplat la scrutinul din 2016, cand Donald Trump a obtinut majoritatea voturilor din colegiile electorale, desi mai multi oameni au votat pentru Hillary Trump, in cifre absolute.Primele sectii de votare se inchid in Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina de Sud, Virginia si Vermont incepand cu 1.00, ora Romaniei. Incepand cu aceasta ora vor fi afisate si primele rezultate.Analistii il dau castigator pe Donald Trump in statele Kentucky si Indiana, dupa numararea a 14% dintre voturi. Candidatul republicat va obtine astfel 19 mandate electorale. Joe Biden, pe de alta parte, este dat castigator in statul Vermont (3 mandate electorale). La ora 2.00 se inchid sectiile in Florida si Georgia, state-cheie in determinarea castigatorului . In 2016, ambele au fost castigate de Trump.Un rezultat surpriza este anticipat de analisti in Kentucky, stat de obicei "rosu", repubulican, castigat de Donald Trump in 2016. La 10% dintre voturi numarate, Joe Biden conduce cu 52% - 46%.Donald Trump le-a multumit votantilor sai si a anuntat ca situatia voturilor arata foarte bine in toata tara.Primele voturi au inceput sa fie numarate in statele Indiana (11 mandate electorale), Kentucky (8 mandate electorale) si New Hamshire (4 mandate electorale). Dupa aproximativ 50.000 de voturi numarate, Trump conduce cu 71,75% la 26,92%.Postul de televiziune CNN a prezentat un exit-poll vizand interesele americanilor care si-au exprimat votul. Potrivit rezultatelor, 34% dintre alegatori au declarat ca principala lor preocupare este economia. 21% s-au aratat ingrijorati in primul rand de inegalitatile rasiale, 18% - de coronavirus , 11% - de infractionalitate si siguranta publica, iar 11% - de politicile de asigurari de sanatate.Numar record de votanti latino au venit la vot in primele ore ale zilei, transmite The Guardian. Comunitatea latino a fost una dintre tintele majore ale celor doi candidati. Sindicatul politiei din New York (NYPD) a anuntat ca il sustine pe Donald Trump (FoxNews). LeBron James, starul baschetului american, le-a cerut celor 74 de milioane de urmaritori de pe contul sau de Twitter sa-l voteze pe Joe Biden, anunta FoxNews.La ora 17:00 ET (22.00 GMT - 24.00 ora Romaniei) Edison Research va publica concluziile preliminare ale sondajelor sale la iesirea de la urne, care se bazeaza pe interviuri in persoana cu alegatorii, interviuri in persoana in centrele de vot anticipat inainte de 3 noiembrie si interviuri telefonice cu persoane care au votat prin posta Datele initiale vor analiza sentimentele si motivatiile alegatorilor la nivel national si de stat, dar nu estimari procentuale detaliate. Rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne in state individuale vor fi publicate dupa incheierea votului in statul respectiv. Edison va rafina si actualiza rezultatele sondajelor nationale si de stat pe tot parcursul noptii, adunand mai multe raspunsuri ale alegatorilor si ajustand ponderile pentru a reflecta participarea.Joe Biden le transmite sustinatorilor sai din Philadelphia sa aleaga speranta in dauna frici. Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA s-a intalnit marti cu sustinatori de-ai sai din Pennsylvania, unul dintre statele care s-ar putea dovedi a fi decisive in batalia electorala contra republicanului Donald Trump, informeaza dpa.Secretarul interimar pentru securitate interna al SUA (ministru de interne ), Chad Wolf, a afirmat marti ca nu exista dovezi ca un "actor strain" a determinat compromiterea unor voturi in alegerile prezidentiale, relateaza Reuters.Mesajul inaltului responsabil al administratiei a venit in ultima zi in care americanii isi pot exprima preferinta privind urmatorul lider de la Casa Alba, dupa o campanie electorala marcata de preocupari legate de posibile "interferente" straine in procesul electoral.Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti ca "nu s-a gandit deocamdata la un discurs de renuntare sau la un discurs de acceptare" pentru finalul zilei alegerilor prezidentiale din SUA, transmite dpa."Sa speram ca vom face doar una din acestea doua si, stiti, cand castigi este usor. Cand pierzi nu este niciodata usor, nu pentru mine", a spus Trump adresandu-se echipei sale de campanie in Arlington, statul Virginia. "Ma simt bine", a continuat candidatul republican la prezidentialele americane, desi vocea sa trada o oarecare oboseala dupa numeroasele mitinguri electorale la care a participat in ultimele zile ale campaniei.Candidatul democrat la presedintia SUA, fostul vicepresedinte Joe Biden, a inceput marti ziua scrutinului cu o vizita la mormantul fiului sau Beau, decedat in anul 2015 la varsta de 46 de ani din cauza unui cancer cerebral, relateaza agentia EFE.Biroul federal de investigatii al SUA (FBI, politia federala) examineaza o serie de misterioase apeluri telefonice la care un robot ii indeamna pe americani sa stea acasa in ziua alegerilor, a afirmat marti un responsabil al Ministerului securitatii interne, citat de Reuters.Oficiali locali au tras semnale de alarma in legatura cu cel putin doua astfel de campanii de apel automate, ale caror origine si scop exact nu sunt clare. Experti contactati de Reuters s-au declarat contrariati de una din aceste campanii in care oamenilor li se cere sa ramana in case, dar nu este mentionat in mod explicit mersul la vot."Exista oarece confuzie legat de aceasta campanie", a admis Giulia Porter, vicepresedinte al companiei RoboKiller, specializata in combaterea telemarketingului si asa-ziselor robocalls, apeluri telefonice automate preinregistrate. Intr-o inregistrare a unui astfel de apel, o voce feminina spune: "Buna ziua. Acesta apel este doar un test. Este timpul sa stati acasa. Stati in siguranta si stati acasa".Site-ul FiveThirtyEight.com , unul dintre cele mai cunoscute site-uri de sondaje si date statistice, a realizat propriul sistem de raportare in care centralizeaza mai multe informatii, sondaje si date statistice si prin care a derulat nu mai putin de 40.000 de simulari ale alegerilor pentru a vedea care sunt posibilele deznodaminte.Pe langa previziunea finala (Biden favorit, Trump cu doar circa 10% sanse), FiveThirtyEight.com a realizat si o unealta interactiva in care ofera utilizatorilor posibilitatea de a seta manual invingatorul din cele 14 state cheie (swing-states) unde diferenta dintre cei doi candidati e una mica. Pe baza modelului de prognoza folosit, site-ul apoi recalculeaza sansele pentru fiecare candidat. Cele mai fierbinti state care ar putea inclina balanta definitiv sunt Pennsylvania (20 de electori) si Florida (29 electori).Dupa inchiderea urnelor, anuntarea castigatorului ar putea dura zile sau chiar saptamani. La acest scrutin, aproape 100 de milioane de americani au votat prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce inseamna ca o intarziere in numararea tuturor voturilor este foarte probabila.Peste 100 de milioane de americani au votat anticipat in cadrul alegerilor prezidentiale din SUA, arata cel mai recent studiu al US Elections Project, o baza de date creata de un profesor de la Universitatea Florida pentru a monitoriza prezenta la vot, transmite marti AFP.Donald Trump, in varsta de 74 de ani, vrea sa castige inca patru ani la Casa Alba dupa un prim mandat tumultuos, marcat de criza coronavirusului, o economie lovita de inchiderile din cauza pandemiei, de impeachment, de anchetele legate de amestecul electoral al Rusiei,de tensiuni rasiale si politici de imigratie controversate.Joe Biden, 77 de ani, incearca sa castige presedintia dupa o cariera politica intinsa pe cinci decenii, dintre care opt ca vicepresedinte al predecesorului democrat al lui Trump, Barack Obama . Biden a mai avut doua tentative esuate de a deveni candidatul democratilor la Casa Alba in 1988 si 2008.Primele rezultate ale scrutinului prezidential din Statele Unite au fost anuntate in cele doua sate Dixville Notch si Millsfield din New Hampshire, care au dat startul simbolic al alegerilor din SUA in noaptea de luni spre marti, relateaza dpa.Candidatul democrat Joe Biden a castigat toate cele cinci voturi in catunul Dixville Notch. Actualul presedinte american Donald Trump a obtinut majoritatea celor 16 voturi in Millsfield, in timp ce cinci persoane au votat pentru Biden.