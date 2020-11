LIVETEXT Alegeri SUA 2020. CNN: Joe Biden - 224 vs. Trump - 213. Trump revendica victoria si ameninta cu proces la Curtea Suprema. Echipa lui Biden: "Este scandalos"

We still have over 1 million mail ballots to count in Pennsylvania.



I promised Pennsylvanians that we would count every vote and that's what we're going to do. - Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 4, 2020

Vice President @Mike_Pence: I believe with all my heart, that we are on the road to victory pic.twitter.com/YQuonIXQeU - Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

I will be making a statement tonight. A big WIN! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

President Trump wins the state of Ohio, a major swing state. #ElectionDay - FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) November 4, 2020

President Trump wins the state of Texas. #ElectionDay - FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) November 4, 2020

Fox News projects Trump wins the pivotal state of Ohio, clearing a major electoral hurdle in his quest for a second term.https://t.co/jc9GzdILdt - Fox News (@FoxNews) November 4, 2020

WAY too soon to be calling Arizona...way too soon. We believe over 2/3 of those outstanding Election Day voters are going to be for Trump. Can't believe Fox was so anxious to pull the trigger here after taking so long to call Florida. Wow. - Jason Miller (@JasonMillerinDC) November 4, 2020

Former VP Biden takes Arizona. #ElectionDay - FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) November 4, 2020

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Cine ajunge primul la 270 de electori castiga alegerile din SUA. Fiecare dintre cele 50 de state, plus Washington DC, are repartizat un numar de voturi aferente colegiilor electorale, in functie de populatia statului. In total sunt 538 de voturi. Candidatul care obtine minimum 270 de voturi (50% plus 1) este declarat castigator.Statele unde rezultatul cantareste decisiv sunt Texas (38 de electori), Florida (29 de electori), Pennsylvania (20 de electori), Ohio (18 electori), Georgia (16 electori), Carolina de Nord (15 electori) si Arizona (11 electori).In fiecare stat, cu exceptia a doua - Maine and Nebraska - candidatul care obtine numarul cel mai mare de voturi la scrutinul direct castiga toate colegiile electorale.Din cauza acestei reguli, un candidat poate castiga alegerile fara sa fi obtinut cel mai mare numar de voturi la nivel national. Acest lucru s-a intamplat la scrutinul din 2016, cand Donald Trump a obtinut majoritatea voturilor din colegiile electorale, desi mai multi oameni au votat pentru Hillary Trump, in cifre absolute.Primele sectii de votare se inchid in Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina de Sud, Virginia si Vermont incepand cu 1.00, ora Romaniei. Incepand cu aceasta ora vor fi afisate si primele rezultate.Doar sapte state mai asteptau miercuri rezultatul alegerilor prezidentiale americane de marti si ele vor decide invigatorul scrutinului, potrivit presei americane.Situatia din aceste state poate fi citita aici-Autoritatile electorale din statul Nevada au anuntat ca opresc pana maine numararea voturilor prin posta . Joe Biden conduce in acest stat esential cu mai putin de 9.000 de voturi.Principalelor canale media din SUA oferta proiectii aproximativ asemanatoare ale rezultatelor alegerilor, avantajul este usor de partea lui Joe Biden. Asta desi Trump a revendicat victoria. Sunt asteptate rezultatele din aproximativ 8 state importante, care pot rasturna scorul: Georgia, Carolina de Nord, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona si Alaska.- Joe Biden- 224 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 227 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 238 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 224 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 224 vs Donald Trump- 213.Echipa de campanie a lui Joe Biden a anutat miercuri ca va lupta impotriva oricaror eforturi ale presedintelui Donald Trump de a recurge la Curtea Suprema pentru a opri inregistrarea voturilor in alegerile prezidentiale americane de marti, relateaza The Associated Press.Declaratiile lui Donald Trump sunt "scandaloase", "fara precedent" si incorecte, denunta miercuri, intr-un comunicat directoarea campaniei lui Joe Biden, Jen O'Malley Dillon."Este scandalos, pentru ca este vorba pur si simplu despre un efort de a retrage drepturile democratice ale cetatenilor americani", subliniaza ea.Jen O'Malley a anuntat ca echipa democrata este pregatita sa contraatace daca presedintele sesizeaza Curtea Suprema pentru a opri numararea voturilor."Daca presedintele isi pune in aplicare amenintarea de a sesiza justitia, pentru a incerca sa impiedice numararea voturilor, noi avem echipe juridice pregatite sa se desfasoare pentru a se opune acestui efort", a anuntat ea, citata de News.ro.Potrivit CNN, Joe Biden a preluat conducerea in statul Wisconsin, unul din statele cruciale ce-i pot asigura castigarea alegerilor. Candidatul democrat are acum circa 11.000 de voturi in fata lui Donald Trump, dupa ce anterior se afla la curca 112.000 de voturi in urma. Schimbarea vine in contextul in care au fost numarate voturile din mai multe districte in care democratii sunt favoriti. Potrivit AP , Biden are un avans de doar 9,000 de voturi dupa numararea a 89% din voturile exprimate.Guvernatorul democrat al statului Pennsylvania, Tom Wolf, a calificat miercuri declaratiile presedintelui Donald Trump privind "o frauda majora" in numararea voturilor ca fiind "un atac partizan" si a declarat ca statul sau munceste din greu pentru a numara peste un milion de buletine de vot prin corespondenta, relateaza Reuters."Comitatele noastre lucreaza neobosit pentru a procesa voturile la fel de repede SI de exact posibil. Pennsylvania va avea alegeri corecte si vom numara fiecare vot", a mai spus guvernatorul Wolf, relateaza Agerpres. Candidatul democrat in alegerile prezidentiale americane de marti Joe Biden a obtinut o majoritate a voturilor in statul Maine, potrivit postului Fox News si ziarului The New York Times (NYT).Acest stat deleaga patru mari electori si foloseste sistemul proportional in alocarea acestora, la fel ca Nebraska - un mare elector pentru fiecare dintre cele doua districte ale statului si doi la nivelul intregului stat, explica News.ro. Democratul obtine trei mari electori, iar unul urma sa fie atribuit. Joe Biden a obtinut de asemenea o victorie in Arizona, care ii furnizeaza 11 mari electori, potrivit Fox News si agentiei americane de presa Associated Press (AP).Aceasta este o prima mare infrangere a lui Donald Trump, in contextul in care acest stat nu a mai votat cu un democrat in alegerile prezidentiale din 1996.AP a atribuit acest stat candidatului democrat la putin timp dupa ce a Donald Trump a revendicat victoria in alegerile prezidentiale - fara sa fi obtinut in mod oficial cei 270 de mari electori necesari - si a anuntat ca va sesiza Curtea Suprema cu privire la "fraude".Fox News l-a dat invingator pe Joe Biden in acest stat de mai multe ore - o decizie criticata de campania republicanului.Principalelor canale media din SUA oferta proiectii aproximativ asemanatoare ale rezultatelor alegerilor, avantajul ar fi de partea lui Joe Biden. Asta desi Trump a revendicat victoria. Sunt asteptate rezultatele din aproximativ 12 state importante, care pot rasturna scorul.- Joe Biden- 220 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 225 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 238 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 220 vs Donald Trump- 174;- Joe Biden- 220 vs Donald Trump- 213.Vicepresedintele american in exercitiu Mike Pence declara ca republicanii sunt pe cale sa obtina o victorie in alegerile prezidentiale."Cred, la fel ca voi, ca noisuntem pe calea buna catre victorie si ca Statele Unite vor fi din nou o mare natiune", a declarat vicepresedintele american.Presedintele Donald Trump sustine o declaratie de presa dupa inchiderea urnelor si afirma ca rezultatele alegerilor au fost "fenomenale" si ca se pregateste pentru "o mare sarbatoare".Presedintele republican a afirmat totodata ca "un grup foarte trist de oameni" cauta sa-i priveze de drepturile electorale pe milioanele sale de alegatori si a anuntat ca se va adresa Curtii Supreme a SUA."Am castigat aceste alegeri, se incearca o frauda importanta, vom merge la Curtea Suprema," declara presedintele SUA. Trump a sustinut ca a castigat in state "in care nu ne asteptam sa castigam", si a dat drept exemplu Florida, Ohio, Texas si Pennsylvania. El a revendicat victoria in Georgia si North Carolina."Suntem pe cale sa castigam in "Pennsylvania, Michigan si Wisconsin", adauga el.Inchiderea ultimelor circumscriptii in Insulele Aleutine din Alaska, miercuri, la ora 06:00 GMT, a pus capat zilei electorale din SUA, intr-un scrutin foarte strans in care ar putea dura cateva zile pana se vor cunoaste rezultatele definitive, transmite EFE.Alaska, unde sunt doua fusuri orare, este ultimul stat in care se inchid circumscriptiile electorale si este de asteptat ca cei trei mari electori alocati acestui stat sa-i revina presedintelui in exercitiu Donald Trump.Pe de alta parte, doar 75.000 din cele 350.000 de voturi primite prin posta in statul-cheie Pennsylvania - cu 20 de mari electori - vor fi luate in calcul la numaratoarea finala, relateaza Agerpres. O oficialitate a orasului Philadelphia, Lisa Deeley, a declarat marti noapte intr-o conferinta de presa, la inchiderea votului, ca 275.000 de voturi primite anticipat nu se vor regasi in numaratoarea finala pana miercuri dimineata sau chiar mai tarziu in cursul saptamanii.La alegerile din 2016, presedintele Trump s-a proclamat invingator in acest stat cu doar 44.000 de voturi.Proiectiile alegerilor prezidentiale ale principalelor canale media.- Joe Biden- 220 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 224 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 238 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 219 vs Donald Trump- 174;- Joe Biden- 220 vs Donald Trump- 213.Joe Biden s-a aratat, intr-un scurt discurs sustinut marti noapte, optimist privind rezultatul alegerilor si le-a cerut sustinatorilor sai sa fie rabdatori pana ce toate voturile vor fi numarate. Candidatul democratic a spus ca este "increzator" in Arizona si "se simte foarte bine" in privinta Michigan si Wisconsin, in timp ce a subliniat ca Georgia este inca in joc.Donald Trump a spus ca va face o declaratie in aceasta seara, acuzand democratii ca incearca sa "fure" alegerile prezidentiale. "Suntem in fata mult, dar ei incearca sa FURE alegerile. Nu ii vom lasa niciodata sa o faca. Voturile nu pot fi exprimate dupa inchiderea urnelor! ", a scris Trump pe Twitter Proiectiile alegerilor prezidentiale ale principalelor canale media.- Joe Biden- 215 vs Donald Trump- 171;- Joe Biden- 213 vs Donald Trump- 174;- Joe Biden- 237 vs Donald Trump- 213;- Joe Biden- 215 vs Donald Trump- 168;- Joe Biden- 205 vs Donald Trump- 171.Toate colegiile electorale din arhipelagul Hawaii s-au inchis miercuri, la orele 05:00 GMT, ceea ce incheie practic ziua electorala din SUA, in conditiile in care mai raman deschise doar cateva circumscriptii in Alaska, transmite EFE.Si in Alaska majoritatea sectiilor s-au inchis si a mai ramas o ora pana la finalizarea votului in toate sectiile, transmite EFE.Hawaii este considerat unul dintre cele mai "sigure" state pentru democrati, motiv pentru care este de asteptat ca cei patru mari electori alocati arhipelagului sa-i revina candidatului democrat Joe Biden, conform Agerpres.Presedintele Trump tocmai a scris pe Twitter ca va face o declaratie in seara asta: "O mare victorie!"Donald Trump este castigator in statul Florida (29 de electori), potrivit CNN, si marcheaza astfel una dintre cele mai importante voctorii in cursa pentru un nou mandat la Casa Alba.Potrivit previziunilor CNN, Joe Biden a castigat in statul Minnesota (10 electori).Sustinatorii lui Donald Trump s-au adunat in mai multe orase din Ohio pentru a sarbatori victoria lui si spera ca republicanul sa se impuna si intr-un alt stat-cheie, Pennsylvania. Momentan, Trump conduce in cursa de aici, potrivit News.ro.Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat marti in Ohio, unul din cele mai disputate state in alegerile din SUA, conform previziunilor posturilor de televiziune Fox si NBC News, preluate de AFP si Reuters.Victoria ii aduce presedintelui 18 electori. Ohio este unul dintre statele-cheie care ar putea decide alegerile.The New York Times si Fox News anunta ca Trump a castigat Iowa. Fox News mai sustine ca Trump a castigat in statul cheie Texas, iar Biden in Hawaii. The New York Times anunta ca Trump a castigat in Ohio si Montana Joe si Jill Biden sunt asteptati sa tina discursuri din statul lor natal, Delaware, in timp ce numaratoarea voturilor continua in cele mai multe state americane, scrie The Guardian. Candidatul democrat este asteptat sa indemne la rabdare privind gestionarea voturilor si isi va exprima increderea privind rezultatele din Arizona si Midwest.In urma cu cateva ore, un reprezentant al campaniei Trump a spus ca presedintele in executiu va vorbi natiunii de la Casa Alba, relateaza News.ro.CNN il considera pe Biden castigator in Virginia (13 electori), in timp ce Fox News si NBC il dau pe Trump castigator in Ohio (18 electori).Proiectiile alegerilor prezidentiale ale principalelor canale media.- Joe Biden- 205 vs Donald Trump- 114;- Joe Biden- 209 vs Donald Trump- 118;- Joe Biden- 223 vs Donald Trump- 204;- Joe Biden- 192 vs Donald Trump- 114.Dupa ce Fox News l-a dat pe Biden castigator in Arizona (11 electori), ceea ce ar fi o lovitura importanta data republicanilor, echipa de campanie a lui Trump a obiectat.Consilierul Jason Miller a transmis pe Twitter: "Prea devereme sa pretinda Arizona, prea devreme. Credem ca peste 2/3 dintre voturi vor fi pentru Trump. Nu pot sa cred ca Fox a fost atat de nerabdator sa apese pe tragaci aici, dupa ce i-a luat atat de mult sa anunte Florida", relateaza News.ro.Ziua electorala din Statele Unite a ajuns practic la final cu inchiderea colegiilor electorale din statele California, Oregon, Washington si Idaho, astfel ca votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara, transmite miercuri EFE, citat de Agerpres. Odata cu inchiderea urnelor pe coasta de vest a SUA, marti la ora locala 20:00 (04:00 GMT, miercuri), se mai voteaza doar in Alaska si in Hawaii. Cu o ora inainte (03:00 GMT), se inchisesera si colegiile electorale in Iowa, Montana, Utah, Nevada si o parte din statul Idaho. Dintre toate acestea, singurele considerate state-cheie, care pot inclina balanta fie in favoarea republicanului Donald Trump, fie a democratului Joe Biden, sunt Iowa si Nevada.Cele doua state care mai au la dispozitie o ora pentru a vota nu sunt considerate vitale pentru rezultatul scrutinului, tinand cont de faptul ca democratii sunt traditional puternici in Hawaii, in timp ce republicanii castiga de obicei in Alaska, si nici nu se asteapta surprize.Joe Biden castiga statele California, Oregon si Washington.Aceste trei victorii ii aduc 74 de mari electori suplimentari, ajungand la ora 04.00 GMT la 209, comparativ cu 115 pentru presedintele republican in exercitiu Donald Trump. Este nevoie de 270 de mari electori pentru castiga alegerile prezidentiale.Niciunul dintre cei doi candidati nu a pierdut pana in prezent in statele castigate de partidul sau in 2016. Rezultatele in state-cheie, cum ar fi Florida, Pennsylvania, Carolina de Nord sau Arizona, inca sunt asteptate.Fox News, prima entitate media care il da pe Donald Trump castigator in Florida (29 electori). Daca va obtine aceasta victorie, va fi una cruciala in cursa pentru Casa Alba. Potrivit datelor preliminarii ale NBC, republicanul conduce in cursa pentru Florida si Texas, doua dintre cele mai importante state in alegerile americane.Joe Biden a castigat statul New Hampshire.Donald Trump, castigator in Kansas, Missouri si Nebraska.Proiectiile alegerilor prezidentiale CNN - Joe Biden 118 vs Donald Trump 105 NYT - Joe Biden 131 vs Donald Trump 108 Foxnews - Joe Biden 207 vs Donald Trump 119 The Washington Post - Joe Biden 209 vs Donald Trump 112Presedintele american Donald Trump este dat castigator in statul Carolina de Sud, acesta fiind al 13-lea stat in care iese invingator, conform informatiilor difuzate de New York Times si NBC, transmite AFP.In total, la ora 02:30 GMT, candidatul republican a adunat 89 de electori, in timp ce rivalul sau democrat Joe Biden a strans 126 de electori, precizeaza Agerpres. Viitorului presedinte ii sunt necesari 270 de electori pentru a castiga alegerile. Niciunul din candidati nu a reusit pana acum sa castige in statele castigate de tabara adversa in 2016.In baza analizelor si a informatiilor oferite de The Associated Press si Edison Research, New York Times anunta ca in acest moment Biden are 131 de electori (37,576,708 votes- 47.7%), in timp ce Trump are 108 (41,112,087 votes- 50.8%)Biden a castigat statul New Mexico.Sectiile de votare s-au inchis in statele-cheie Arizona, Wisconsin si TexasSectiile de votare s-au inchis in alte doua state-cheie - Arizona si Wisconsin -, in care atat Trump cat si Biden spera iasa invingatori, transmite dpa.Wisconsin, un stat in mod obisnuit favorabil democratilor, a votat cu republicanul Donald Trump in 2016, dar la scrutinul de anul acesta a votat puternic pentru BidenJoe Biden a castigat statul Colorado si cei noua electori.Donald Trump e dat castigator in statele Nebraska, South Dakota, North Dakota si Wyoming, in timp ce Joe Biden a castigat New Mexico si New York.Joe Biden - Donald Trump 85-72, dupa estimarea rezultatelor in 18 state.Joe Biden - Donald Trump 85-55, dupa estimarea rezultatelor in 16 state.Joe Biden a castigat statul Virginia si cele 13 mandate electorale aferente.Analistii spun ca Donald Trump a castigat si statul Virginia de Vest si mai adauga inca 5 mandate electorale. Scorul in acest moment devine 13-3.Analistii il dau castigator pe Donald Trump in statul Kentucky, dupa numararea a 14% dintre voturi si rezultatele exit-poll-ului. Candidatul republicat va obtine astfel 8 mandate electorale. Joe Biden, pe de alta parte, este dat castigator in statul Vermont (3 mandate electorale). La ora 2.00 se inchid sectiile in Florida si Georgia, state-cheie in determinarea castigatorului . In 2016, ambele au fost castigate de Trump.Un rezultat surpriza este anticipat de analisti in Kentucky, stat de obicei "rosu", repubulican, castigat de Donald Trump in 2016. La 10% dintre voturi numarate, Joe Biden conduce cu 52% - 46%.Donald Trump le-a multumit votantilor sai si a anuntat ca situatia voturilor arata foarte bine in toata tara.Primele voturi au inceput sa fie numarate in statele Indiana (11 mandate electorale), Kentucky (8 mandate electorale) si New Hamshire (4 mandate electorale). Dupa aproximativ 50.000 de voturi numarate, Trump conduce cu 71,75% la 26,92%.Postul de televiziune CNN a prezentat un exit-poll vizand interesele americanilor care si-au exprimat votul. Potrivit rezultatelor, 34% dintre alegatori au declarat ca principala lor preocupare este economia. 21% s-au aratat ingrijorati in primul rand de inegalitatile rasiale, 18% - de coronavirus , 11% - de infractionalitate si siguranta publica, iar 11% - de politicile de asigurari de sanatate.Numar record de votanti latino au venit la vot in primele ore ale zilei, transmite The Guardian. Comunitatea latino a fost una dintre tintele majore ale celor doi candidati. Sindicatul politiei din New York (NYPD) a anuntat ca il sustine pe Donald Trump (FoxNews). LeBron James, starul baschetului american, le-a cerut celor 74 de milioane de urmaritori de pe contul sau de Twitter sa-l voteze pe Joe Biden, anunta FoxNews.La ora 17:00 ET (22.00 GMT - 24.00 ora Romaniei) Edison Research va publica concluziile preliminare ale sondajelor sale la iesirea de la urne, care se bazeaza pe interviuri in persoana cu alegatorii, interviuri in persoana in centrele de vot anticipat inainte de 3 noiembrie si interviuri telefonice cu persoane care au votat prin posta.Datele initiale vor analiza sentimentele si motivatiile alegatorilor la nivel national si de stat, dar nu estimari procentuale detaliate. Rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne in state individuale vor fi publicate dupa incheierea votului in statul respectiv. Edison va rafina si actualiza rezultatele sondajelor nationale si de stat pe tot parcursul noptii, adunand mai multe raspunsuri ale alegatorilor si ajustand ponderile pentru a reflecta participarea.Joe Biden le transmite sustinatorilor sai din Philadelphia sa aleaga speranta in dauna frici. Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA s-a intalnit marti cu sustinatori de-ai sai din Pennsylvania, unul dintre statele care s-ar putea dovedi a fi decisive in batalia electorala contra republicanului Donald Trump, informeaza dpa.Secretarul interimar pentru securitate interna al SUA (ministru de interne ), Chad Wolf, a afirmat marti ca nu exista dovezi ca un "actor strain" a determinat compromiterea unor voturi in alegerile prezidentiale, relateaza Reuters.Mesajul inaltului responsabil al administratiei a venit in ultima zi in care americanii isi pot exprima preferinta privind urmatorul lider de la Casa Alba, dupa o campanie electorala marcata de preocupari legate de posibile "interferente" straine in procesul electoral.Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti ca "nu s-a gandit deocamdata la un discurs de renuntare sau la un discurs de acceptare" pentru finalul zilei alegerilor prezidentiale din SUA, transmite dpa."Sa speram ca vom face doar una din acestea doua si, stiti, cand castigi este usor. Cand pierzi nu este niciodata usor, nu pentru mine", a spus Trump adresandu-se echipei sale de campanie in Arlington, statul Virginia. "Ma simt bine", a continuat candidatul republican la prezidentialele americane, desi vocea sa trada o oarecare oboseala dupa numeroasele mitinguri electorale la care a participat in ultimele zile ale campaniei.Candidatul democrat la presedintia SUA, fostul vicepresedinte Joe Biden, a inceput marti ziua scrutinului cu o vizita la mormantul fiului sau Beau, decedat in anul 2015 la varsta de 46 de ani din cauza unui cancer cerebral, relateaza agentia EFE.Biroul federal de investigatii al SUA (FBI, politia federala) examineaza o serie de misterioase apeluri telefonice la care un robot ii indeamna pe americani sa stea acasa in ziua alegerilor, a afirmat marti un responsabil al Ministerului securitatii interne, citat de Reuters.Oficiali locali au tras semnale de alarma in legatura cu cel putin doua astfel de campanii de apel automate, ale caror origine si scop exact nu sunt clare. Experti contactati de Reuters s-au declarat contrariati de una din aceste campanii in care oamenilor li se cere sa ramana in case, dar nu este mentionat in mod explicit mersul la vot."Exista oarece confuzie legat de aceasta campanie", a admis Giulia Porter, vicepresedinte al companiei RoboKiller, specializata in combaterea telemarketingului si asa-ziselor robocalls, apeluri telefonice automate preinregistrate. Intr-o inregistrare a unui astfel de apel, o voce feminina spune: "Buna ziua. Acesta apel este doar un test. Este timpul sa stati acasa. Stati in siguranta si stati acasa".Site-ul FiveThirtyEight.com , unul dintre cele mai cunoscute site-uri de sondaje si date statistice, a realizat propriul sistem de raportare in care centralizeaza mai multe informatii, sondaje si date statistice si prin care a derulat nu mai putin de 40.000 de simulari ale alegerilor pentru a vedea care sunt posibilele deznodaminte.Pe langa previziunea finala (Biden favorit, Trump cu doar circa 10% sanse), FiveThirtyEight.com a realizat si o unealta interactiva in care ofera utilizatorilor posibilitatea de a seta manual invingatorul din cele 14 state cheie (swing-states) unde diferenta dintre cei doi candidati e una mica. Pe baza modelului de prognoza folosit, site-ul apoi recalculeaza sansele pentru fiecare candidat. Cele mai fierbinti state care ar putea inclina balanta definitiv sunt Pennsylvania (20 de electori) si Florida (29 electori).Dupa inchiderea urnelor, anuntarea castigatorului ar putea dura zile sau chiar saptamani. La acest scrutin, aproape 100 de milioane de americani au votat prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce inseamna ca o intarziere in numararea tuturor voturilor este foarte probabila.Peste 100 de milioane de americani au votat anticipat in cadrul alegerilor prezidentiale din SUA, arata cel mai recent studiu al US Elections Project, o baza de date creata de un profesor de la Universitatea Florida pentru a monitoriza prezenta la vot, transmite marti AFP.Donald Trump, in varsta de 74 de ani, vrea sa castige inca patru ani la Casa Alba dupa un prim mandat tumultuos, marcat de criza coronavirusului, o economie lovita de inchiderile din cauza pandemiei, de impeachment, de anchetele legate de amestecul electoral al Rusiei,de tensiuni rasiale si politici de imigratie controversate.Joe Biden, 77 de ani, incearca sa castige presedintia dupa o cariera politica intinsa pe cinci decenii, dintre care opt ca vicepresedinte al predecesorului democrat al lui Trump, Barack Obama . Biden a mai avut doua tentative esuate de a deveni candidatul democratilor la Casa Alba in 1988 si 2008.Primele rezultate ale scrutinului prezidential din Statele Unite au fost anuntate in cele doua sate Dixville Notch si Millsfield din New Hampshire, care au dat startul simbolic al alegerilor din SUA in noaptea de luni spre marti, relateaza dpa.Candidatul democrat Joe Biden a castigat toate cele cinci voturi in catunul Dixville Notch. Actualul presedinte american Donald Trump a obtinut majoritatea celor 16 voturi in Millsfield, in timp ce cinci persoane au votat pentru Biden.