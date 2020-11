Sharon Stone, inclusa in echipa de tranzitie a lui Joe Biden

Vedeta americana, devenita celebra pentru rolul din filmul "Basic Instinct", a confirmat aceasta informatie in emisiunea "Extra"."Da, fac parte din echipa de tranzitie a lui Joe Biden, iar daca presedintele-ales sau vicepresedintele Harris imi vor cere sa lucrez in domeniul bolilor infectioase, o voi face si ma voi folosi de toata experienta acumulata in lupta depusa impotriva maladiilor infectioase, dupa o viata intreaga consacrata intelegerii lor", a spus vedeta americana intr-un interviu acordat jurnalistului Billy Bush, prezentatorul emisiunii "Extra"."Acum, cand am intrat in a treia etapa a vietii mele, cred ca imi doresc sa fiu mai utila, mai productiva", a adaugat ea.Atunci cand a lasat sa se inteleaga ca a devenit o experta in boli infectioase, Sharon Stone nu a glumit: actrita activeaza de multi ani in sprijinirea cercetarilor medicale impotriva SIDA.Joi, Sharon Stone va primi si un premiu pentru cariera sa de ambasadoare a luptei impotriva SIDA, alaturi de medicul Anthony Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase (NIAID) si coordonatorul grupului de lucru pe care administratia de la Washington l-a creat pentru a gestiona lupta impotriva noului coronavirus pe plan national."Acest premiu ma face sa ma simt mandra, pentru ca lucrez cu doctorul Fauci de multa vreme si am colaborat si in alte chestiuni, in afara luptei impotriva COVID-19. Este un om extraordinar. Capacitatea lui de compasiune si de empatie, dar si rabdarea lui nesfarsita sunt extraordinare", a adaugat vedeta americana.Familia actritei Sharon Stone a fost afectata de COVID-19, dupa ce sora si cumnatul ei au contractat noul coronavirus, au dezvoltat forme severe ale bolii si au fost spitalizati. Actrita a dezvaluit, de asemenea, ca bunica si nasa ei de botez au murit din cauza maladiei COVID-19.CITESTE SI: Turcia spera sa finalizeze in aprilie propriul vaccin anti-COVID-19, pe care doreste sa il ofere "intregii omeniri"