Sondaj: Biden il depaseste confortabil pe Trump in preferintele electoratului latino-american

Circa 65% din electoratul latino-american intentioneaza sa voteze pentru fostul vicepresedinte al lui Barack Obama , in timp ce 24% afirma ca ii vor da votul actualului presedinte, indica sondajul organizatiei NALEO si institutului de sondare a opinie publice Latino Decisions.Printre principalele preocupari ale persoanelor chestionate, de origine latino-americana, s-au detasat: pandemia, criza economica decurgand din aceasta si istorica miscare de protest fata de rasism, temele marcante ale campaniei electorale.Dintre subiecti, 52% au declarat ca dezaproba puternic modul in care presedintele american Donald Trump a gestionat pandemia.Statele Unite numara in prezent aproape 190.000 de morti din cauza coronavirusului si peste 6,3 milioane de cazuri diagnosticate pe teritoriul national de la inceputul crizei sanitare.Pentru alegatorii latino-americani chestionati, presedintele ales in noiembrie va trebui sa aiba ca prioritate gestionarea pandemiei (47%), apoi sa reduca costurile pentru sanatate (31%).Ancheta de opinie a mai aratat ca alegerile prezidentiale din 2020 ii intereseaza intr-o masura mai mare pe latino-americani decat cele din 2016.Astfel, 62% dintre repondenti au afirmat ca sunt mai interesati in acest an decat in urma cu patru ani si 78% au declarat ca vor merge "aproape sigur" la urne, dar de preferinta prin corespondenta (55%), decat in persoana (45%).Daca 55% dintre alegatorii latino-americani sunt de parere ca Joe Biden si democratii fac "o treaba buna" pentru a se ocupa de problemele comunitatii lor, 45% considera ca Donald Trump si republicanii le sunt ostili.Presedintia lui Donald Trump a fost marcata de inasprirea politicii americane anti-imigratie, de proiectul ridicarii zidului la frontiera cu Mexicul si de numeroase atacuri verbale la adresa imigrantilor mexicani, categorisiti in timpul campaniei din 2016 ca "violatori" si "criminali".Latino-americanii sunt cea mai numeroasa minoritate din Statele Unite si reprezinta 60 de milioane de persoane, peste 18% din populatia tarii.Un numar record de 32 de milioane de alegatori latino-americani ar putea vota la alegerile din noiembrie, potrivit institutului Pew Research Center.Sondajul NALEO/Latino Decisions a fost realizat intre 1 si 6 septembrie pe un esantion de 400 de latino-americani inscrisi pe listele electorale, cu o marja de eroare de plus sau minus 4,9%.