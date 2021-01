Statele Unite se pregatesc sa cumpere 200 de milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva Covid-19. Vaccinarea intregii populatii, finalizata pana in toamna

Programul de vaccinare, in stare proasta

Imunitatea colectiva se atinge pana la vara

"Credem ca putem confirma in curand achizitionarea a 100 de milioane de doze din fiecare dintre cele doua vaccinuri autorizate de catre Agentia medicamentului, Pfizer si Moderna", care sa completeze astfel cele 200 de milioane de doze comandate deja fiecarei societati, a anuntat presedintele Joe Biden marti, intr-o alocutiune la Casa Alba.Dozele suplimentare urmeaza sa fie livrate in vara si sa permita Statelor Unite sa aiba "suficiente doze pentru a vaccina in totalitate cele 300 de milioane de americani pana la sfarsitul verii sau inceputu toamnei", a declarat Biden.Presedintele a declarat ca programul de vaccinare se afla intr-o situatie mai rea decat a anticipat.Distribuirea vaccinurilor se face in functie de marimea statelor, iar unele s-au plans de faptul ca primesc stocuri foarte limitate si seringi sau echipament de protectie insuficiente pentru personalul medical.In vederea unei accelerari a vaccinarii, statele americane urmeaza sa primeasca zece milioane de doze pe saptamana - in contextul in care in prezent primesc 8,6 milioane de doze - cel putin in urmatoarele trei saptamani, a anuntat presedinele american.Guvernul Biden va furniza statelor o estimare a distribuirii dozelor pe o perioada de trei saptamani, in contextul in care in prezent estimeaza doar cu privire la o saptamana, un lucru care le va permite autoritatilor locale sa organizeze mai bine campaniile de vaccinare."Acest lucru le va permite guvernatorilor, primarilor si oficialilor locali sa aiba mai multa certitudine in privinta livrarilor, pentru ca ei sa-si poata aplica planul de a vaccina cat mai multa lume posibil", a declarat Joe Biden.Presedintele american a estimat luni ca Statele unite se apropie de o imunitate colectiva impotriva covid-19 pana in vara."Am incredere in faptul ca, pana in vara, ne vom apropia clar de imunitatea colectiva", a spus Joe Biden, in contextul in care tara sa este una dintre cele mai afectate tari din lume de covid-19, cu peste 25,4 milioane de contaminari si pste 420.000 de morti.Sunt necesare "luni" de zile in vederea vaccinarii intregii tari, iar situatia se va inrautati dupa care se va imbunarati, a avertizat el, evocand un posibil bilant de 500.000 de morti la sfarsitul lui februarie.