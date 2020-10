Statele Unite: Fara urmatoarea dezbatere daca Trump este in continuare bolnav de COVID-19, afirma Biden

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Nu stiu care este statutul lui actual. Abia astept sa pot dezbate impotriva lui, dar sper ca vor fi respectate toate protocoalele", le-a declarat fostul vicepresedinte american jurnalistilor care il insoteau in campania lui electorala."Cred ca daca are in continuare COVID-19, nu va trebui sa dezbatem", a precizat democratul, 77 de ani, aflat in fruntea sondajelor.Joe Biden si-a marit avantajul in anchetele de opinie dupa o prima dezbatere haotica si incisiva, la 29 septembrie. Trei zile mai tarziu, Donald Trump, 74 de ani, a anuntat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus.Internat in spital vineri seara, presedintele republican a revenit luni seara la Casa Alba cu o punere in scena grandioasa.Iar marti, a scris pe Twitter "Ma simt bine!", declarandu-se nerabdator sa dezbata din nou, la 15 octombrie, la Miami, cu Joe Biden.Familia presedintelui, printre care Melania Trump si ea testata pozitiv in cursul noptii de joi spre vineri, si-a dat jos mastile in sala unde a avut loc prima dezbatere, la Cleveland, in Ohio.De aceasta data, "cred ca va trebui sa urmam consemne foarte stricte", a declarat Joe Biden marti. "Prea multi oameni au fost infectati. Este o problema foarte serioasa", a adaugat el.