SUA interzice intrarea in tara a 76 de persoane din Arabia Saudita care ar fi fost implicate in actiuni impotriva disidentilor

Blinken a anuntat interdictia impusa de Departamentul de Stat al SUA dupa publicarea raportului de informatii privind legatura dintre guvernul saudit si asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in 2018.Restrictiile au in vedere vizele "indivizilor care, actionand din partea unui guvern strain, ar fi fost direct implicati in activitati importante contra disidentilor externi", arata Digi 24 Actiunile presedintelui american Joe Biden in primele saptamani ale administratiei sale par indreptate catre indeplinirea promisiunilor din campanie de a realinia legaturile cu Arabia Saudita, dupa ce predecesorul sau, Donald Trump , a fost criticat ca i-a oferit aliatului arab - important producaror de petrol - o pasuire in privinta incalcarilor grosolane ale drepturilor omului.Un important oficial din administratia Biden, ce a vorbit pentru Reuters sub anonimat, a spus ca abordarea are ca scop crearea unui nou punct de lansare pentru relatiile cu regat, fara a rupe o relatie esentiala in Orientul Mijlociu. Relatiile au fost serios afectate ani de zile de catre razboiul din Yemen si uciderea lui Khashoggi, un rezident american care scria pentru Washington Post, intr-un consulat saudit."Scopul este o recalibrare (a relatiilor) - nu o ruptura. Aceasta este datorita intereselor importante pe care le impartim", a declarat inaltul oficial din administratia Biden.