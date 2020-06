SUA: Joe Biden va fi desemnat oficial candidat la prezidentiale in cadrul unui eveniment organizat cu numar redus de persoane

Ziare.

Joe Biden "intentioneaza sa accepte cu mandrie nominalizarea sa de catre partid la Milwaukee", in Wisconsin, a spus intr-un comunicat o responsabila a campaniei sale electorale, Jen O'Malley Dillon.Conventia este prevazuta intre 17 si 20 august in acest stat unde Donald Trump a invins in 2016 si pe care democratii doresc sa il recupereze cu ocazia alegerilor de la 3 noiembrie.Dupa consultari cu responsabili sanitari, organizatorii au ajuns la concluzia ca "delegatii statelor nu ar trebui sa isi faca planuri pentru a merge la Milwaukee si ar trebui sa se organizeze pentru a desfasura de la distanta activitatile oficiale legate de conventie".Conventiile, democrata ca si republicana, sunt de obicei cu tot folclorul lor momente forte ale vietii politice americane."Leadershipul este puterea de a te adapta la orice situatie", a spus presedintele Partidului Democrat, Tom Perez, criticandu-l pe Donald Trump."Spre deosebire de actualul presedinte, Joe Biden si democratii sunt hotarati sa protejeze sanatatea si securitatea poporului american", a adaugat el.Potrivit organizatorilor, este pe punctul de a fi dezvoltat un sistem pentru a le permite tuturor delegatilor sa voteze de la distanta in timpul conventiei.Pentru a reduce riscurile de contaminare, mai multe evenimente legate de conventie au fost anulate si democratii prevad noi modalitati de a interactiona online cu alegatorii lor.Presedintele republican urmeaza sa sarbatoreasca nominalizarea sa drept candidat la propria realegere in Florida, si nu in Carolina de Nord cum a dorit initial.In timp ce Joe Biden face campanie in surdina de mai multe luni din cauza coronavirusului si a ramas in izolare la domiciliu saptamani intregi pe fondul masurilor de restrictie, Donald Trump a reluat mitingurile de campanie si ignora avertismentele privind COVID-19.Asta nu l-a impiedicat insa pe fostul vicepresedinte al lui Barack Obama sa inregistreze un avans considerabil in sondaje in ultimele saptamani, in fata lui Donald Trump.