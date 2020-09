SUA: Record de donatii democrate dupa decesul judecatoarei Ginsburg de la Curtea Suprema

Nu mai putin de 91,4 milioane de dolari au incasat candidatii democrati si cauzele democrate in 28 de ore incepand de la ora 8 p.m. vineri, cand s-a aflat de decesul venerabilei judecatoare, a indicat organizatia de colectare de fonduri ActBlue.Este un record absolut, ca donatii inregistrate intr-o singura zi si dolari donati pe ora, a precizat Erin Hill, directoarea organizatiei non-profit.Suma anuntata provine din 1,5 milioane de donatii.Decesul judecatoarei Ginsburg cu atat de putin timp inainte de alegerile din 3 noiembrie i-a pus in priza atat pe sustinatorii democratilor, cat si pe cei ai presedintelui republican Donald Trump . Daca Trump reuseste sa instaleze in functie un succesor conservator in locul liberalei Ginsburg, acest lucru ar consolida o majoritate conservatoare de 6 la 3 la Curtea Suprema, noteaza Reuters.