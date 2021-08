SUA redeschide dosarul documentelor clasificate în ancheta atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001

Poliţia federală ( FBI ) anunţă magistraţi din New York, într-un document pe care li l-au transmis luni, că a ”decis să reexamineze” prerogativa pe care a invocat-o în trecut cu scopul de a nu declasifica anumite documente sensibile, în vederea ”identificării căror anume informaţii suplimentare ar fi adecvat să fie făcute publice”.FBI precizează că ”va face aceste informaţii publice în mod treptat şi cât mai rapid posibil”.Acest angajament al FBI se înscrie în cadrul unei bătălii judiciare angajate de către familiile victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001 împotriva Arabiei Saudite şi altor state, pe care le acuză de complicitate.În cadrul acestei proceduri, guverne americane succesive au invocat secretul de stat pentru a nu publica anumite documente.Preşedintele Joe Biden a anunţat rapid, într-un comunicat, că ”salută” această decizie în vederea unei reexaminări a clasificării anumitor documente.”Aşa cum am promis în campania mea, administraţia mea se angajează să asigure cel mai înalt grad legal de transparenţă şi să respecte regulile riguros impuse (în mandatul preşedintelui Barack Obama ) cu privire la invocarea secretului de stat”, a reacţionat el.Acest subiect este sensibil, în contextul în care Statele Unite se pregătesc să marcheze 20 de ani de la atacurile vizând Turnurile Gemene World Trade Center (WTC) şi de la Pentagon , în cadrul unei ceremonii la New York, la care urmează să asiste Joe Biden.La sfârşitul săptămânii trecute, familii ale victimelor, supravieţuitori ai atentatelor şi membri ai echipelor de intervenţie au publicat o scrisoare prin care-l anunţă pe preşedintele democrat că nu este ”binevenit” la ceremonie, dacă ”nu-şi respectă promisiunea”.Semnatarii cer în această scrisoare publicarea tuturor documentelor cu privire la o implicare, în opinia lor, a Arabiei audite în atacurile teroriste.Scrisoarea a fost semnată de aproximativ 1.700 de persoane, potrivit presei americane.