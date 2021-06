Biden sustine ca a pus acentul asupra drepturilor omului in summitul cu Putin. Raspunsul presedintelui Rusiei

Seful statului american subliniaza va continua sa-si exprime ingrijorarea fata de cazuri ca cel al liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii. El da asigurari ca va continua sa-si exprime ingrijoarea cu privire la probleme privind "drepturi fundamentale ale omului, pentru ca asta suntem". Pe de alta parte, liderul de la Kremlin l-a salutat pe omologul sau de la Casa Alba drept un lider "constructiv" si experimentat, in urma unui summit de aproape patru ore.In opinia sa, el si Biden "vorbesc aceeasi limba", in pofida unor dezacorduri profunde in multe dosare. Biden este "foarte constructiv, echilibrat si extrem de experiemtat", apreiaza liderul de la Kremlin.Putin apreciaza faptul ca Biden a evocat "cateva amintiri despre familia sa, despre ceea ce ii spunea mama sa". Acestea sunt lucruri importante, si desi nu au o legatura directa cu problema , ele arata nivelul, calitatea valorilor sale morale", a declarat liderul de la Kremlin despre locatarul Casei Albe. "Toate aceste lucruri sunt foarte atragatoare".Intrebat ce parere are despre faptul ca Biden l-a catalogat drept un "criminal" intr-un interviu, la inceputul anului, Putin a raspuns ca presedintele Statelor Unite s-a explicat deja intr-o convorbire la telefon."Nu trebuie sa ne privim in ochi si sa ne facem promisiuni de dragoste eterna si de prietenie", a continuat Putin, adaugand ca "noi ne aparam interesele tarilor si popoarelor noastre, iar relatiile noastre au intotdeauna un caracter in principal pragmatic".