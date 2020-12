Surse democrate: Biden nu il va inlatura din functie pe directorul FBI, Christopher Wray, numit de Trump

Echipa Biden "nu il va inlatura din functie pe directorul FBI, cu conditia ca Trump sa nu il concedieze", a spus oficialul.Campania Biden nu a raspuns unei solicitari de comentarii.Intrebat daca Trump si-a pastrat increderea deplina in Wray, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, a declarat ca presedintele nu a facut nicio evaluare in prezenta sa asupra acestei chestiuni.Wray, care a fost numit de Trump in 2017 pentru a-l inlocui pe directorul revocat James Comey, s-a confruntat cu critici repetate din partea presedintelui republican, in special in perioada premergatoare alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie pe care le-a pierdut in fata democratului Joe Biden.Seful FBI le-a spus parlamentarilor, in septembrie, ca nu a vazut dovezi ale unui "efort coordonat de fraudare a alegerilor la nivel national", subminand atacul neintemeiat al presedintelui republican asupra votului prin posta.Wray a depus marturie in fata unei comisii a Camerei Reprezentantilor ca cea mai mare preocupare a sa in alegerile din 2020 a fost "dezinformarea constanta" provenita din interferenta rusa.Trump l-a numit pe Wray dupa ce l-a demis pe Comey, in cursul unei anchete federale privind legaturile dintre campania prezidentiala a lui Trump din 2016 si Rusia . Investigatia a constatat ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale din 2016 in favoarea lui Trump, dar nu a gasit dovezi ale unei conspiratii criminale cu campania lui Trump.