Transparenta la Casa Alba: Administratia Biden va publica toate registrele de vizitatori

"De dragul claritatii, administratia Biden-Harris va relua politica de a face publice registrele de vizitatori de la Casa Alba. E adevarat, totusi, ca vizitele vor fi limitate pentru o perioada deoarece siguranta pe timp de pandemie este prioritara", a scris ea.Decizia anuleaza o hotarare a administratiei Trump de a secretiza registrele. Masura luata de administratia republicana care isi incheie mandatul saptamana viitoare a dus la un proces in instanta in 2017, iar apoi s-a ajuns la o intelegere separata de a permite publicarea lunara a registrelor pentru anumite birouri, dar nu si pe cele cu vizitele la insusi Donald Trump Registrele de vizitatori din timpul administratiei Trump vor mai fi secretizate totusi inca cel putin cinci ani dupa plecarea presedintelui republican, a decis in mai o curte de apel federala. Instanta a respins o incercare a avocatilor pentru transparenta de a obtine publicarea numelor vizitatorilor lui Trump in conformitate cu Lege privind libertatea de informare, a relatat la acel moment Business Insider.In septembrie 2009, administratia Obama a fost prima care a facut publice in mod regulat registrele de vizitatori. Initial, administratia Obama refuzase sa faca asta, in acord cu practicile din timpul administratiilor Bush si Clinton.