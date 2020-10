Trump isi intensifica atacurile la adresa lui Biden si catalogheaza fara probe familia democratului drept o "intreprindere criminala"

Cu exact doua saptamani inainte de alegeri, tonul fostului om de afaceri - aflat in dificultate in sondaje si care se teme ca va fi un presedinte cu un singur mandat - este mai agresiv ca niciodata."Este un caz de coruptie majora", a tunat el la Fox News, apreciind ca secretarul Justitiei Bill Barr trebui sa deschida rapid o ancheta. Presedintele republican in exercitiu subliniaza de mai multe saptamani - fara elemente concrete in sprijin - ca familia Biden este o "intreprindere criminala".Unghiul sau de atac? Afacerile lui Hunbter Biden in Ucraina si in China , in timp ce tatal sau era vicepresedintele lui Barack Obama (2009-2017). In acest context, ultima dezbatere intre cei doi candidati septuagenari, care are loc joi la Nashville, in Tennessee, se anunta tensionata, dupa o prima infruntare deosebit de haotica in care s-au aplicat lovituri jos."Nu e nimic echitabil in aceasta dezbatere", a apreciat Donald Trump , reiterandu-si virulentele atacuri personale la adresa moderatoarei Kristen Welker si criticile la adresa Comisiei independente insarcinate cu organizarea dezbaterilor.In vederea evitarii haosului primei infruntari, microfoanele celor doi candidati vor fi "taiate" atunci cand nu vor avea cuvantul. "Comisia doreste ca candidatii sa-si respecte timpul la cuvant respectiv, ceea ce va face dezbaterea publica sa progreseze in favoarea spectatorilor", a anuntat Comisia."Voi face orice s-ar intampla, dar este nedrept", a declarat Donald Trump. Isi va schimba el, oare, strategia fata de prima dezbatere, in care l-a intrerupt in pemanenta pe rivalul sau democrat?"Unii spun ca ar trebui lasat sa vorbeasca, pentru ca sfarseste intotdeauna prin a pierde firul", a raspuns presedintele american, care incearca, de luni de zile, sa-l prezinte pe adversarul sau ca pe un batran care nu intelege ce i se intampla si care si-a pierdut esentialul capacitatilor intelectuale.La fel ca in 2016, Donald Trump pozeaza intr-un candidat care nu face parte din clica si care se bate pentru americani, departe de intrigile de la Washington . "Eu ma bat impotriva Partidului Democrat, impotriva presei Fake News (...) si acum impotriva gigantilor tehnologiei", a tunat el.Potrivit unei surse apropiate dosarului, Departamentul american al Justitiei declanseaza marti proceduri impotriva Google cu privire la incalcarea legislatiei in domeniul concurentei.Aceasta initiativa reprezinta cea mai importanta actiune judiciara din ultimii peste 20 de ani a Guvernului federal american impotriva unuia dintre gigantii din "Big Tech"-ul american (Google, Amazon, Facebook Apple ).Intrebat despre acumularea sondajelor defavorabile, presedintele american in exercitiu si-a afisat increderea, laudandu-si capacitatea de a mobiliza multimi importante atunci cand se deplaseaza in tara. "Cred ca suntem intr-o pozitie foarte buna", a declarat el, cu cateva ore inainte de a pleca cu avionul in Pennsylvania, unde isi continua maratonul electoral."Nu s-au mai vazut vreodata mitinguri de campanie cu atata dragoste si cu asemenea multimi", a subliniat presedintele, care urmeaza sa se intoarca in Florida, unde luni a inceput votul anticipat. Votul anticipat este scrutat cu o atentie deosebita anul acesta, in contextul in care continua sa bata recordul, si conducand uneori la formarea unor cozi in state in care a inceput.Aproximativ 30 de milioane de americani au votat in intreaga tara prin corespondenta sau personal - ceea ce ar putea reprezenta aproape o cincime din prezenta la vot, potrivit organizatiei independente Elections Project.