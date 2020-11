Turcia se gandeste sa-si revizuiasca relatiile cu SUA odata cu venirea la Casa Alba a administratiei Biden

Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, se pregateste sa revizuiasca politica externa a tarii si sa imbunatateasca relatiile cu administratia noului presedinte american, Joe Biden. Dupa cum titreaza agentia, Turcia se teme de introducerea de sanctiuni europene impotriva sa din cauza comportamentului din Marea Mediterana. Uniunea Europeana a adoptat deja o rezolutie in acest sens, noteaza publicatia DefenseRomania.ro Un alt motiv pentru apropierea de Statele Unite este reprezentat de "dezacordurile tot mai mari" dintre Ankara si Moscova , pe fondul intereselor divergente din Siria si Libia. In plus, dupa cum scrie agentia, relatiile dintre tari se deterioreaza din cauza invaziei Turciei "in curtea Rusiei din Caucaz", in conflictul dintre Azerbaidjan si Armenia din Nagorno-Karabah.Erdogan se asteapta ca Biden sa ajute Turcia sa-si imbunatateasca relatiile cu partenerii din cadrul NATO . In plus, presedintele turc spera ca imbunatatirea legaturilor cu noua administratie americana va spori sansele Ankarei de a achizitiona arme americane avansate, blocate de administratia anterioara condusa de Donald Trump Anterior, ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a spus ca Ankara se asteapta la o "noua pagina" in relatiile cu Statele Unite, dupa investirea presedintelui SUA Joe Biden.CITESTE SI: