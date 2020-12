Un general in retragere, fost sef al fortelor americane din Orientul Mijlociu, alegerea lui Biden la conducerea Pentagonului

Anuntul ar putea fi facut chiar marti dimineata.Prin alegerea generalului Austin (67 de ani), care ar urma sa fie primul secretar american al apararii de culoare, Joe Biden a ocolit-o pe Michelle Flournoy, care ar fi fost prima femeie in aceasta functie si care fusese considerata drept principala candidata la acest post. Flournoy a ocupat functia de subsecretar al apararii pentru politici in primul mandat al presedintelui Barack Obama Generalul in retragere Lloyd Austin, care a condus CENTCOM in perioada 2013-2016, va avea nevoie de o derogare din partea Congresului pentru a putea ocupa aceasta pozitie in cadrul executivului american deoarece au trecut mai putin de sapte ani de cand a fost activ in armata. El a fost trecut in retragere in 2016.Nominalizarea sa ar putea atrage critici din partea cercurilor progresiste avand in vedere rolul sau in consiliul de administratie al mai multor companii, inclusiv al corporatiei producatoare de arme Raytheon Technologies.