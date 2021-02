Va fi pedepsit Mohammed bin Salman de SUA? Joe Biden spune ca va face un anunt important, luni, cu privire la Arabia Saudita

Administratia Biden s-a confruntat cu o serie de critici, in special un editorial in cotidianul Washington Post, potrivit caruia presedintele SUA ar fi trebuit sa fie mai aspru fata de printul mostenitor, care nu a fost sanctionat in ciuda faptului ca a fost invinuit pentru aprobarea asasinarii lui Khashoggi.Intrebat despre pedepsirea printului mostenitor, conducatorul de fapt al regatului, Joe Biden a declarat: "Va fi un anunt luni cu privire la ce vom face cu Arabia Saudita in general".Liderul de la Casa Alba nu a oferit mai multe detalii.Khashoggi, care a lucrat pentru Washington Post, era rezident american. Ademenit in interiorul consulatului saudit din Istanbul pe 2 octombrie 2018, jurnalistul a fost ucis de persoane care aveau legaturi cu printul mostenitor al Arabiei Saudite. A fost dezmembrat, iar cadavrul sau a disparut.Vineri, guvernul saudit a "respins in totalitate" raportul serviciilor americane de informatii care l-au acuzat pe Mohammed bin Salman ca a "validat" asasinarea jurnalistului si disidentului saudit.SUA au anuntat vineri sanctiuni financiare impotriva unei unitati de interventie speciala si a fostului numar doi al serviciilor saudite de informatii, Ahmad Asiri, apropiati printului mostenitor al Arabiei Saudite pentru rolul lor in asasinarea lui Jamal Khashoggi.