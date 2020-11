VIDEO Joe Biden, discurs de Ziua Recunostintei: Suntem in razboi cu virusul, nu intre noi

"Cred ca meritati sa auziti adevarul de la presedintele vostru. Trebuie sa incetinim raspandirea virusului. Le datoram asta medicilor, si asistentelor, si lucratorilor din prima linie... Le datoram asta compatriotilor nostri", a spus Joe Biden in discursul sau.El a adaugat ca pandemia "a adus durere, si pierderi, si frustrare" si a costat multe vieti."Ne-a divizat, ne-a infuriat, ne-a invrajbit unul impotriva celuilalt. Stiu ca tara a obosit de la aceasta lupta, dar sa nu uitam - suntem in razboi cu virusul, nu intre noi", a mai spus presedintele-ales."Trebuie sa ne intarim fortele, sa ne dublam efortul si sa se angajam din nou in lupta."Joe Biden i-a rugat pe americani sa nu sarbatoreasca Ziua Recunostintei ca de obicei in familie. A spus ca, in loc sa petreaca intr-o adunare mare, isi va petrece sarbatoarea alaturi de sotia sa, Jill, de fiicasi de ginere, in vreme ce restul familiei va petrece in grupuri mici.Presedintele-ales a promis ca pandemia se va sfarsi."Stiu ca putem si vom invinge acest virus. Viata se va intoarce la normal, va promit.""Cred ca aceasta perioada crunta de diviziune... va face loc unui an de lumina si unitate", a mai spus Joe Biden.CIETSTE SI: