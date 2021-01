VIDEO Presedintele ales Joe Biden a adus un omagiu solemn celor 400.000 de victime ale COVID-19: "Pentru a ne vindeca, trebuie sa ne amintim"

"Pentru a ne vindeca, trebuie sa ne amintim. Uneori este greu sa ne amintim, dar asa ne vindecam", a spus Biden, care miercuri ii va succeda lui Donald Trump "Acesta este motivul pentru care suntem aici astazi", a adaugat el intr-un discurs foarte scurt, in fata a 400 de lumanari aprinse in memoria victimelor, in jurul bazinului esplanadei National Mall, Lincoln Memorial Reflecting Pool.Este pentru prima data cand americanii lumineaza astfel acest faimos bazin in jurul caruia mii de oameni s-au adunat in 1963 pentru a-l asculta pe Martin Luther King pronuntand, pe treptele Memorialului Abraham Lincoln, celebrul sau discurs "Am un vis".Viitoarea vicepresedinte Kamala Harris a lansat, la fel ca Joe Biden, un mesaj unificator."In aceasta seara suntem in doliu si incepem sa ne vindecam impreuna", a declarat prima femeie vicepresedinte si prima persoana de culoare, de origine indiana, din istoria SUA, care va prelua oficial functia miercuri."Desi suntem despartiti fizic, noi americanii suntem uniti in spirit", a adaugat fosta senatoare.O asistenta medicala, Lori Marie Key, care a ingrijit pacienti cu COVID-19, a cantat apoi "Amazing Grace" asa cum a facut-o in spitalul ei in aprilie, filmata la acea vreme intr-o inregistrare video emotionanta care a facut inconjurul SUA.Cantareata de gospel Yolanda Adams a incheiat ceremonia interpretand "Aleluia".Cardinalul Wilton Gregory, arhiepiscopul Washingtonului, a deschis ceremonia iar clopotele din intreg orasul au rasunat in omagiul victimelor.Marti, SUA au depasit pragul a 400.000 de persoane decedate din cauza noului coronavirus. Presedintele ales Joe Biden a facut din combaterea pandemiei una dintre prioritatile sale de inceput de mandat, dupa gestionarea controversata a acestei crize sanitare de catre administratia Trump.Joe Biden a sosit marti dupa-amiaza la baza militara Andrews din Washington. Avionul viitorului presedinte a aterizat la ora 16:00 (21:00 GMT) chiar in momentul in care discursul de adio al lui Donald Trump era difuzat de Casa Alba