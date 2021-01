Doua sticle de vin de Burgundia oferite lui Biden din Franta, in speranta ca va ridica ''taxele Trump''

Intr-o scrisoare adresata lui Joe Biden, Dufay cere ridicarea "taxelor Trump" care ii "penalizeaza" pe viticultorii din regiune.Ca o garantie a prieteniei franco-americane, ea ii ofera lui Biden o sticla din foarte reputatul vin Cote de Beaune si o alta cu vin alb provenit din soiul de vita de vie Chardonnay, emblematic pentru cele mai bune vinuri din Burgundia. In plus, presedinta departamentului il invita pe Biden sa participe la urmatoarea licitatie de vinuri Hospices de Beaune, una din cele mai vechi licitatii de vinuri cu scop caritabil din lume care are loc in mod traditional in a treia duminica din noiembrie."Vinurile din Burgundia si din Jura, prima regiune viticola a Frantei, suporta din octombrie 2019 o taxa de 25% din valoarea lor comerciala cand ajung pe teritoriul american", scrie Dufay."Aceasta masura ii pune in dificultate pe viticultorii de pe teritoriul meu. SUA sunt prima piata de desfacere a vinurilor de Burgundia, iar deficitul este deja estimat la peste 33 de milioane de euro", subliniaza ea, lansand un apel la "restabilirea unor relatii echilibrate si calme".Din toamna anului 2019, administratia americana suprataxeaza vinurile frantuzesti in cadrul unui vechi litigiu cu UE privind ajutorul public acordat Airbus si Boeing . O a doua salva de taxe vamale a intrat in vigoare la 12 ianuarie, crescand numarul de tipuri de vinuri vizate (sampania fiind in continuare scutita) si incluzand si coniacurile.