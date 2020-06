Zeci de fosti oficiali republicani in domeniul securitatii nationale trec in tabara democratilor si il sustin pe Joe Biden - surse

Ziare.

Grupul il va sustine public pe Biden in urmatoarele saptamani, iar membrii sai intentioneaza sa faca campanie pentru fostul vicepresedinte care va fi contracandidatul lui Trump in alegerile din 3 noiembrie, au spus sursele.Acest grup include cel putin doua duzini de oficiali care au lucrat cu presedintii republicani Ronald Reagan, George H.W. Bush si George W. Bush, existand discutii pentru alaturarea altor cateva zeci, au adaugat sursele.Participantii vor sustine ca alti patru ani de presedintie Trump ar pune in pericol securitatea nationala a Statelor Unite si ca alegatorii republicani ar trebui sa il considere pe Biden ca fiind alegerea mai buna, in ciuda diferentelor de politica, au spus sursele.Initiativa este condusa de John Bellinger III si Ken Wainstein, potrivit persoanelor implicate, care au vorbit in conditii de anonimat. Ambii au detinut functii de conducere sub conducerea lui George W. Bush. Bellinger a fost consilier juridic in Consiliul de Securitate Nationala si in Departamentul de Stat.Wainstein a ocupat functia de consilier in domeniul securitatii interne al presedintelui Bush si a fost sef de personal pentru fostul director al FBI Robert Mueller.Sursele au declarat ca un alt membru al grupului este Robert Blackwill, care a fost consilier de politica externa pentru cei doi presedinti Bush, cat si ambasador in India sub George W. Bush.Grupul include unii independenti si oficiali din afara sectorului de securitate nationala."Trump este prieten cu dictatorii. Este un adevarat pericol ", a spus o persoana implicata in grup, vorbind cu conditia de anonimat.Grupul si-ar putea face publica pozitia inainte de Conventia Nationala Democrata din august, cand Biden va deveni oficial candidatul partidului sau, dar nu a fost inca stabilita o data de lansare, au spus sursele.Sondajele de opinie il arata pe Biden cu un avans din ce in ce mai mare fata de Trump.Trump, care nu s-a confruntat cu o opozitie semnificativa in propriul partid pentru nominalizarea drept candidat pentru un al doilea mandat de presedinte, a atras in ultimele saptamani critici puternice din partea numerosilor lideri militari pensionari si a unor fosti membri ai administratiei sale.Criticile au fost provocate de apelurile lui Trump pentru a raspunde cu armata la protestele antirasism si impotriva brutalitatii politiei din orasele americane si a modului in care a gestionat pandemia de coronavirus.Alte grupuri de republicani anti-Trump se opun, de asemenea, reelegerii sale, inclusiv Proiectul Lincoln, co-fondat de George Conway, sotul consilierului lui Trump Kellyanne Conway. Acest grup difuzeaza anunturi anti-Trump in unele statele de importanta majora in alegeri.Bellinger, Wainstein si Blackwill si-au exprimat anterior opozitia cu Trump, ei fiind printre cei aproximativ 50 de republicani care au semnat o scrisoare in august 2016, dupa ce Trump a devenit candidatul prezidential republican, avertizand in privinta pericolelor unei presedintii Trump si angajandu-se sa nu il voteze.Trump si-a exprimat dispretul fata de personalitatile republicane si conservatoare care i se opun, afirmand pe Twitter , anul trecut, ca astfel de "republicanii care nu il sustin pe Trump" sunt "gunoaie umane".TJ Ducklo, un purtator de cuvant al campaniei Biden, a declarat ca Trump a gestionat gresit politica externa a Statelor Unite si a deteriorat relatiile cu aliatii straini."Joe Biden candideaza pentru functia de presedinte pentru a uni aceasta tara si a anula haosul lui Donald Trump, iar noi construim cea mai larga coalitie posibila pentru a face asta, care include republicani ingroziti de ceea ce au asistat in ultimii patru ani", a spus Ducklo.Trump s-a confruntat cu critici neobisnuite din partea armatei, inclusiv din partea unor generali de renume, precum James Mattis, primul sau secretar al Apararii, si Colin Powell, care a fost secretar de Stat sub George W. Bush. Ambii au denuntat raspunsul lui Trump la protestele care au izbucnit dupa moartea din 25 mai a unui barbat afro-american numit George Floyd, in custodia politiei din Minneapolis.In plus, generalul Mark Milley, presedintele sefilor de stat major, si-a exprimat regretul ca s-a alaturat lui Trump intr-o plimbare de la Casa Alba la o biserica din apropiere, dupa ce protestatarii au fost indepartati cu forta de catre organele de ordine.Powell a anuntat deja ca il sustine pe Biden, spunand ca Trump s-a "indepartat" de la Constitutia SUA si ca reprezinta un pericol pentru democratia americana. Mattis l-a acuzat pe Trump ca a incercat sa-i imparta pe americani.Cel mai recent, fostul consilier pentru securitate nationala al lui Trump John Bolton a declarat ca Trump nu este in stare sa fie presedinte si l-a acuzat intr-o noua carte de infractiuni, inclusiv de incercarea de a obtine sprijinul presedintelui chinez Xi Jinping pentru a castiga alegerile.