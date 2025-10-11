Joe Biden urmează un tratament cu radioterapie pentru cancer. „Boala e agresivă”

Fostul președinte american Joe Biden face radioterapie pentru cancerul de prostată, a anunțat sâmbătă, 11 octombrie, un purtător de cuvânt al fostului președinte, informează Reuters.

„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, președintele Biden urmează în prezent un tratament cu radiații și un tratament hormonal”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Biden, care împlinește 83 de ani luna viitoare, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de „chirurgie Mohs” pentru a îndepărta celule canceroase de pe piele.

Fostul președinte democrat a dezvăluit în luna mai că a fost diagnosticat cu cancer de prostată metastatică.

Echipa sa a declarat că boala este agresivă, dar sensibilă la hormoni, ceea ce înseamnă că este probabil să răspundă la tratament.

Ads