Joe Biden, ultim discurs despre credință și rugăciune: "Trebuie să rămânem implicați. Nu plec nicăieri"

Președintele în exercițiu al SUA aflat la sfârșit de mandat, Joe Biden, i-a îndemnat pe americani să-și "păstreze credința", duminică, în ajunul inaugurării rivalului său politic Donald Trump, în timpul unei ultime vizite în inima comunității de culoare din Carolina de Sud, care a fost decisivă pentru victoria sa la prezidențiale în 2020, transmite France Presse.

Al 46-lea președinte al Statelor Unite, care îi va preda luni puterea celui de-al 47-lea, a ales în această duminică, ultima zi întreagă în funcție, să îl onoreze pe eroul afroamerican al drepturilor civile Martin Luther King Jr, asasinat la 4 aprilie 1968.

Pentru ultima lor călătorie oficială, Joe și Jill Biden au petrecut o zi în orașul istoric Charleston, Carolina de Sud, marcat de sclavie și segregare rasială și, în 2015, de un teribil masacru rasist al enoriașilor de culoare. Autorul, un adept al supremației albilor, a fost condamnat la moarte. Președintele democrat, un catolic devotat, a mers la biserica protestantă Royal Missionary Baptist Church pentru a participa la o slujbă.

"Trebuie să ne păstrăm speranța. Trebuie să rămânem implicați, să ne păstrăm mereu credința că urmează o zi mai bună. Eu nu plec nicăieri", a spus Biden, în vârstă de 82 de ani, în Charleston.

"M-am rugat cu voi aici în februarie 2020, când am candidat la președinție. În ultima mea zi întreagă în funcție, acesta a fost, dintre toate, locul în care am vrut să fiu", a subliniat el duminică la Royal Missionary Baptist Church, aceeași pe care a vizitat-o în timpul campaniei din acel an.

În cadrul unui eveniment care a avut loc ulterior la Muzeul internațional afro-american din Charleston, el s-a pronunțat împotriva celor care încearcă să șteargă memoria istorică.

"Deși există persoane care doresc să șteargă istoria, unele nedreptăți sunt atât de josnice încât nu pot fi îngropate, indiferent cât de mult ai încerca. Trebuie să cunoaștem binele, răul și adevărul despre cine suntem. Aceasta este ceea ce fac națiunile mari, iar noi suntem una dintre ele", a spus Biden, citat de EFE.

Bătălia "pentru sufletul Americii", a notat el, continuă. "Instituțiile și comunitățile noastre sunt mai importante ca oricând pentru a spune adevărul despre țara noastră și pentru a se ridica împotriva a ceea ce tatăl meu spunea că este cel mai mare păcat dintre toate, abuzul de putere. (...) Putem face atât de multe. Trebuie să rămânem implicați".

Biden a folosit acest discurs pentru a-i mulțumi vicepreședintei și candidatei democrate la ultimele alegeri, Kamala Harris, pentru activitatea sa: "Este un lider incredibil. Îi sunt recunoscător pentru speranța și aspirațiile pe care le-a reprezentat pentru atât de mulți oameni".

Republicanul Donald Trump își va începe mandatul luni, după depunerea jurământului. Ceremonia este programată să înceapă la ora 17:00 GMT.

